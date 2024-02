Una nuova proposta per aiutare bambini e anziani a Colico

I giovani interessati possono candidarsi entro venerdì 1° marzo 2024

COLICO – Living Land propone il bando “Giovani Competenti Junior a Colico“. Si tratta di una nuova opportunità per i giovani nati tra il 2002 e il 2007 e residenti nei comuni di Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Esino Lario, Margno, Morterone, Pagnona, Perledo, Premana, Sueglio, Taceno e Valvarrone.

I ragazzi e le ragazze selezionati, a coppie, potranno decidere se aiutare gli anziani del Centro Anziani di Colico, collaborando alla realizzazione di laboratori artistici, laboratori teatrali, laboratori di ginnastica mentale, merende, gite, e/o aiutare i bambini del doposcuola di Colico nel fare i compiti e laboratori, in affiancamento agli educatori.

“Il coinvolgimento dei giovani in attività intergenerazionali come quelle proposte da Living Land sul territorio di Colico, rappresenta un ponte prezioso tra diverse generazioni. Questo percorso non solo arricchisce la vita dei giovani con esperienze nuove e significative, ma ha un impatto positivo profondo su tutta la comunità. È un investimento nel futuro che porta benefici tangibili e intangibili per tutte le generazioni coinvolte” ha detto Francesca Moiana, Assessore ai Servizi alla persona e alla Famiglia.

Per partecipare al progetto viene chiesta la voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo, la motivazione a relazionarsi con persone anziane, avere pazienza, responsabilità e costanza. I giovani potranno decidere se impegnarsi uno o due pomeriggi alla settimana e se dare la disponibilità solo su un servizio o su entrambi. Al termine delle attività è previsto un riconoscimento sotto forma di buono acquisto. I giovani interessati possono candidarsi sul sito www.livingland.info compilando il formulario online entro venerdì 1° marzo 2024.