Lorenzo Bonicelli trasferito all’Unità Spinale di Niguarda

La Ghislanzoni Gal annuncia la fine della terapia intensiva per il ginnasta di Abbadia Lariana vittima di un grave infortunio agli anelli durante le Universiadi in Germania

“Il calore dei vostri gesti e delle vostre parole ha avuto un valore enorme”

ABBADIA LARIANA – Lorenzo Bonicelli ha compiuto un passo importante nel suo percorso di recupero. Dopo settimane trascorse in terapia intensiva, il giovane ginnasta di Abbadia Lariana è stato trasferito all’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano. La notizia, diffusa oggi dalla Ghislanzoni Gal di Lecco sulla propria pagina Facebook, porta con sé un segnale di speranza per la famiglia, gli amici e tutti coloro che hanno seguito con apprensione le sue condizioni.

“È un passaggio importante, il primo passo di un cammino lungo e complesso che richiederà tempo, forza e pazienza”, si legge nel messaggio pubblicato dalla società lecchese. Al fianco di Lorenzo ci sono medici, familiari e amici, ma anche una comunità che in queste settimane non ha smesso di fargli sentire la propria vicinanza. “Il calore dei vostri gesti e delle vostre parole in questi giorni ha avuto un valore enorme, per Lorenzo e per chi gli è accanto. E anche in questa nuova fase, la vostra presenza sarà fondamentale! Grazie di cuore a tutti: continuiamo a stare #insiemeabonni”, aggiunge il post.

Lorenzo, vittima di un grave infortunio agli anelli durante le Universiadi in Germania, continua così il suo percorso verso la riabilitazione. Come ricordato in precedenti interviste dalla fidanzata Lisa Rigamonti, infermiera all’ospedale di Lecco, passo dopo passo, prosegue nella fase riabilitativa che richiederà determinazione e pazienza.

Intanto, la solidarietà nei confronti del giovane atleta non accenna a diminuire. La raccolta fondi avviata pochi giorni dopo l’incidente ha raggiunto i 153.815 euro (QUI IL LINK PER CONTRIBUIRE), confermando quanto la comunità lecchese e il mondo della ginnastica siano vicini a Lorenzo.

L’appello della società sportiva è chiaro: continuare a supportare il ginnasta in questo nuovo capitolo del suo percorso, confermando l’importanza della vicinanza umana accanto alle cure mediche.