Lotteria “Magico Natale” a Mandello, individuati i primi vincitori

Verificati primo e terzo premio dopo l’estrazione pubblica in Biblioteca

Consegnati buoni spesa da 1.500 euro e 500 euro, da utilizzare nelle 91 attività aderenti. Resta da identificare il secondo premio

MANDELLO – La lotteria “Magico Natale” comincia a distribuire i suoi frutti e a dare concretezza a un’iniziativa che ha unito partecipazione, spirito comunitario e sostegno all’economia di Mandello. Dopo l’estrazione pubblica dello scorso venerdì, avvenuta presso la Biblioteca comunale, sono stati infatti verificati i primi biglietti vincenti relativi ai premi più importanti.

Il primo premio, consistente in buoni spesa per un valore complessivo di 1.500 euro, è stato vinto dalla signora Marilena Valli con il numero 1128. Il terzo premio, pari a 500 euro in buoni spesa, è invece andato alla signora Marta Panzeri, titolare del biglietto numero 4314. Entrambe le vincitrici si sono già presentate per la verifica dei tagliandi e hanno ricevuto i buoni, utilizzabili presso le 91 attività commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

All’appello manca ancora il secondo premio, mentre prosegue l’attesa anche per l’individuazione dei vincitori dei premi minori. Un’attesa che non smorza però l’entusiasmo per una lotteria che ha coinvolto in modo significativo la cittadinanza.

“Voglio rivolgere i miei più calorosi complimenti a Marilena Valli e Marta Panzeri, le prime vincitrici a essersi presentate per la verifica dei biglietti – commenta l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi –. È una grande soddisfazione vedere dei premi così importanti andare a chi ha scelto di sostenere concretamente il commercio di Mandello. Questi buoni spesa rappresentano un circolo virtuoso: premiano la fedeltà dei cittadini e riportano risorse preziose ai nostri negozi e pubblici esercizi”.

L’iniziativa “Magico Natale” si conferma così non solo come un’occasione di gioco, ma come uno strumento efficace di promozione del commercio di prossimità e di valorizzazione del tessuto economico locale. “In attesa di conoscere il possessore del secondo e del quarto biglietto vincente, oltre ai vincitori dei premi minori – conclude l’assessore – ringrazio ancora una volta tutta la cittadinanza per l’eccezionale partecipazione”.

Un successo che rafforza il legame tra istituzioni, cittadini e attività commerciali, dimostrando come iniziative condivise possano generare benefici diffusi per l’intera comunità.