Ultimo tassello per completare l’opera

“Attendiamo contatore e sistema di irrigazione”

MANDELLO – È un’opera che si sta concludendo ‘step by step’ quella del lungolago di Olcio a Mandello, soprattutto nel completamento degli ultimi dettagli, su cui si sta intervenendo nel corso di queste settimane.

Le opere mancanti e previste per l’autunno erano i lampioni e le aree verdi, e se l’illuminazione ha già fatto capolino sulla passeggiata, per la piantumazione bisognerà ancora attendere, come spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Andrea Tagliaferri: “Questione di giorni e sarà possibile procedere con l’impianto. Ancora non è stato fatto perché mancano il contatore e il sistema di irrigazione. Attendiamo Lario Reti Holding per l’allaccio, che avverrà a breve. Senza non c’è garanzia di riuscire a bagnare le piante”.