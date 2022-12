‘Magico Natale’ a Mandello: gli ultimi eventi da non perdere

Le iniziative in calendario nella settimana di Natale

Attesa per la sfilata dei carri alla Vigilia. Il 23 dicembre doppio appuntamento con il Concerto di Natale e la fiaccolata sul Manavello

MANDELLO – Cresce l’attesa per l’arrivo del Natale: domenica sarà tempo per le famiglie di ritrovarsi e festeggiare insieme. Il conto alla rovescia è iniziato, e ad allietarlo ci penseranno gli ultimi eventi di ‘Magico Natale’ a Mandello, alcuni dei quali mancati all’appello gli scorsi anni, primo su tutti la sfilata dei carri, ma anche la fiaccolata sul Manavello. Entrambi ritorneranno in questi giorni per la gioia dei cittadini mandellesi e non solo, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, degli esercizi commerciali e della Pro Loco.

A susseguirsi in primis una serie di concerti, a partire da quello inscenato domani, mercoledì 21 dicembre, da ‘Gli Amiis de l’Osteria’ al Teatro San Lorenzo, previsto alle ore 16.00. Giovedì 22 dicembre invece toccherà al Corpo Musicale Mandellese, che al Teatro de Andrè intonerà musiche natalizie dalle ore 21.00.

La giornata dell’Antivigilia, 23 dicembre, si aprirà con le melodie degli zampognari nel concerto ‘È Natale’, dalle ore 16.00 in piazza Leonardo da Vinci, su cui affaccia il Municipio. In serata il tradizionale Concerto di Natale alle ore 21.00, a cui parteciperà il coro gospel ‘Sol Quair’. Durante l’evento ospitato al Teatro de André, un momento sarà dedicato anche alla consegna delle Civiche Benemerenze e delle borse di studio assegnate agli studenti meritevoli. Annullata nel 2021 per l’alto rischio di assembramenti, e appuntamento mancato nel 2020 a causa del Covid, torna anche la fiaccolata sul Manavello organizzata dal GAL – Gruppo Amici di Luzzeno, al termine della quale avverrà l’accensione della cometa posizionata in vetta al monte.

A chiudere in bellezza sarà la sfilata dei carri natalizi la sera del 24 dicembre, manifestazione assente dal 2019 per le vie mandellesi, dove i mezzi accuratamente preparati dalle associazioni attraverseranno il paese partendo alle ore 20.30 da Viale della Costituzione. Punto d’approdo in Piazza del Mercato, nella quale la festa continuerà grazie al vin brulè e alle caldarroste offerte dagli Alpini.

Per tutte le festività fino al 6 gennaio continuerà a essere aperta a tutti la possibilità di ammirare gli allestimenti inseriti nel concorso ‘Andando per presepi’, iniziativa che conta ben 22 partecipanti. Così come proseguirà, fino alla stessa data, la lotteria di Natale: per parteciparvi basta effettuare acquisti negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. Per ogni 10 euro di spesa si riceve un bollino da applicare a una scheda che, una volta completata, dovrà essere imbucata in un’apposita urna. L’estrazione dei premi, sono 50 quelli in palio, avrà luogo domenica 20 gennaio in concomitanza con lo spettacolo ‘Tatos magic Show’ al Teatro de André. Durante l’evento, con inizio alle ore 16.00, anche la premiazione di ‘Andando per presepi’.