Mancano gli addetti ai pontili, sospese le fermate dei battelli a Oliveto

La società Navigazione del Lago di Como ha chiesto ai comuni di organizzare il servizio al pontile per l’attracco dei battelli

A Oliveto tre fermate da presidiare, pubblicato un avviso di ricerca personale. Il sindaco: “Nominativi raccolti, speriamo di riuscire a riattivare il servizio per Pasqua”

OLIVETO LARIO – I battelli non faranno scalo a Oliveto Lario, almeno fino a Pasqua, per l’assenza di personale addetto ai pontili. L’avviso della Navigazione Lago di Como è comparso prima della ripresa delle corse, cominciate lo scorso 26 marzo, presso i pontili di Onno, Vassena e Limonta, le tre frazioni del Comune lariano, ma il disservizio riguarda anche le località comasche di Brienno, San Giovanni e Isola Comacina.

A confermare la situazione è il sindaco di Oliveto Bruno Polti: “Le corse dei battelli sono cominciate il 26 marzo e lo scalo presso le tre fermate del nostro comune sono attualmente sospese perché la società di navigazione, in seguito ad una modifica del regolamento per motivi di sicurezza, ha chiesto ai Comuni di organizzare il servizio al pontile che prima veniva invece gestito internamente. Se la maggior parte dei comuni è riuscita senza grossi problemi a risolvere la cosa noi abbiamo avuto difficoltà, avendo tre scali da presidiare”.

Con la stagione turistica oramai alle porte il Comune si è così attivato per cercare addetti e lo scorso 27 marzo ha pubblicato un avviso per ricerca personale come pontilista per il periodo dall’8 aprile al 31 ottobre: “Sono arrivate una quindicina di domande in totale – ha fatto sapere Polti – molte però da fuori regione, c’è chi si è candidato addirittura da Sanremo. Alla fine, restringendo il campo, abbiamo raccolto i nominativi, che abbiamo trasmesso ieri al direttore della Navigazione Lago di Como. Contiamo di chiudere il procedimento per Pasqua e riattivare le nostre fermate per turisti e residenti“.

Per sostenere il servizio, l’amministrazione comunale ha approvato una variazione di bilancio di 24 mila euro. Come spiegato dal sindaco, fino a fine maggio, prima cioè che entri in vigore l’orario estivo con più corse, un pontilista lavorerà a Onno e un altro presidierà gli scali di Vassena e Limonta: “Dovrà fare la spola, mi rendo conto che non sarà facile ma al momento questo è ciò che possiamo fare. Con l’incremento delle corse da fine maggio è chiaro che questa organizzazione dovrà essere rivista, probabilmente servirà una terza persona, chi si troverà ad amministrare il paese (Oliveto andrà infatti al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, ndr) potrà dover effettuare un’ulteriore variazione di bilancio” ha concluso.