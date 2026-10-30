Mandello. Torre di Maggiana, secondo lotto: progetto esecutivo entro fine anno

In Consiglio comunale approvata la modifica al piano triennale delle opere pubbliche

Investimento complessivo di circa 588 mila euro per la torre, dove i lavori del primo lotto sono già in corso. Rinviati al 2027 i lavori al campo sportivo

MANDELLO – Si accorciano i tempi per completare il recupero della Torre di Maggiana. Mentre nella frazione proseguono i lavori di restauro avviati a inizio ottobre, il Comune ha deciso di anticipare al 2026 la programmazione del secondo lotto, dedicato alla riqualificazione degli spazi interni e al nuovo allestimento museale. Il via libera è arrivato durante il Consiglio comunale di giovedì 29 ottobre, con l’approvazione di una modifica al Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028.

Una scelta che consente all’Amministrazione di portare avanti già quest’anno i passaggi finanziari e progettuali necessari al completamento dell’intervento, il cui investimento complessivo ammonta a circa 588 mila euro. Per il secondo lotto non si parla ancora di apertura del cantiere: il progetto esecutivo sarà approvato entro dicembre, mentre il primo lotto, partito il 5 ottobre, è attualmente in corso.

Il sindaco Riccardo Fasoli ha spiegato che la variazione riguarda la collocazione dell’intervento nella programmazione comunale, senza modificare le caratteristiche del progetto. In risposta alle richieste di chiarimento della consigliera di minoranza Vanessa Gaddi, il primo cittadino ha confermato che non sono cambiate né le opere previste né le tempistiche progettuali. L’unico aggiornamento riguarda i prezzi relativi al secondo lotto, mentre tutte le autorizzazioni necessarie risultano già acquisite.

Durante il confronto è stato inoltre precisato che, alla luce delle recenti modifiche alla normativa sugli appalti, non è stato necessario intervenire sul Codice unico di progetto dell’opera. Fasoli ha confermato che il quadro economico dei due lotti ammonta a circa 588 mila euro. Per quanto riguarda i finanziamenti, il Comune ha finora contratto un solo mutuo per il recupero della torre, relativo al primo lotto, per un importo di circa 50 mila euro. Nel corso della seduta è stato precisato che il finanziamento ha una durata di 19 anni e prevede un tasso variabile del 4%.

Sul fronte della gestione, l’Amministrazione ha escluso nuovi costi ordinari a carico del Comune, richiamando la convenzione con il GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana, associazione che da anni si occupa della cura, della valorizzazione e dell’apertura al pubblico della torre.

Nel suo intervento, Fasoli ha quindi ringraziato i consiglieri per la disponibilità dimostrata di fronte a una convocazione di consiglio comunale ravvicinata, necessaria per procedere con la variazione. “Ci permette di anticipare questi interventi rispetto al prossimo anno e sfruttare la capacità di indebitamento del 2026 per concludere l’opera di sistemazione della Torre di Maggiana”, ha spiegato il sindaco.

Il primo cittadino ha richiamato anche al significato che il recupero riveste per la comunità e per chi si occupa da tempo di custodire e far conoscere l’edificio. “È tanto tempo che chi ne ha cura ce lo chiede, ed è anche doveroso per un nostro bene dal valore culturale e sociale importante”, ha sottolineato Fasoli.

Un impegno che guarda anche al futuro della gestione del monumento, con la volontà di coinvolgere le nuove generazioni nelle attività di apertura e valorizzazione, come già avvenuto in passato. Nel corso della discussione è intervenuto anche il consigliere di minoranza Riccardo Mariani: “Riteniamo che l’intervento sia importante nella sua valenza storico-culturale”, ha osservato, spiegando che, alla luce dei chiarimenti ricevuti, non vi erano motivi per esprimere un voto contrario o astenersi.

Anche dalla maggioranza è arrivato un orientamento favorevole e la modifica al programma delle opere pubbliche è stata approvata dal Consiglio comunale. L’iter amministrativo non è tuttavia concluso. Come illustrato durante la seduta, il prossimo passaggio sarà una variazione di bilancio, necessaria per adeguare le previsioni finanziarie alla nuova programmazione e procedere con gli ulteriori provvedimenti relativi al secondo lotto.

Il recupero della Torre del Barbarossa: primo lotto attualmente in corso

L’anticipo del secondo lotto arriva a poche settimane dall’apertura del cantiere nella frazione mandellese e si inserisce in un progetto di recupero al quale il Comune lavora da diversi anni. Il 5 ottobre sono iniziati i lavori del primo lotto, per un investimento di circa 350 mila euro e una durata prevista di nove mesi. L’intervento attualmente in corso riguarda il consolidamento, il restauro e la messa in sicurezza della Torre del Barbarossa.

Le opere interessano le superfici esterne e interne dell’edificio, il recupero degli elementi deteriorati, il consolidamento delle strutture e l’adeguamento degli impianti. L’obiettivo è preservare le caratteristiche architettoniche della torre, risalente al XII secolo e sottoposta alla tutela della Soprintendenza, migliorandone al tempo stesso le condizioni di sicurezza e fruibilità. Per consentire l’esecuzione degli interventi, nei mesi precedenti era stato necessario svuotare gli ambienti interni, procedendo alla catalogazione, alla documentazione fotografica e all’imballaggio degli oggetti storici e del materiale museale custodito nell’edificio.

Il progetto di riqualificazione ha origini precedenti all’apertura del cantiere. Già nel 2022 era stata presentata una prima proposta, con un investimento inizialmente stimato in 285 mila euro. L’evoluzione della progettazione e l’aggiornamento dei costi hanno successivamente portato alla definizione di un intervento più articolato, suddiviso negli attuali due lotti.

Al restauro strutturale si affiancherà quindi il secondo lotto, dal valore indicativo di 238 mila euro, destinato alla sistemazione degli spazi interni e alla realizzazione di un nuovo percorso museale. La riqualificazione prevede il recupero e la valorizzazione degli oggetti storici già presenti, insieme all’introduzione di strumenti multimediali che consentiranno ai visitatori di approfondire la storia della torre, della frazione di Maggiana e del territorio mandellese. L’intenzione è rinnovare l’esperienza di visita, valorizzando i diversi ambienti dell’edificio e affiancando alle testimonianze della tradizione locale nuove modalità di divulgazione.

La Torre di Maggiana, conosciuta anche come Torre del Barbarossa, rappresenta uno dei monumenti più caratteristici della frazione. La tradizione lega il suo nome al passaggio dell’imperatore Federico Barbarossa, che vi avrebbe trovato ospitalità nel XII secolo.

Nel corso dei secoli l’edificio ha perso la sua originaria funzione difensiva, diventando progressivamente un luogo di interesse storico e culturale. La terrazza panoramica, aggiunta nell’Ottocento, offre una vista sulla frazione e sul paesaggio del lago.

A mantenere viva la conoscenza del monumento ha contribuito negli anni il Gruppo Amici di Maggiana, attraverso l’organizzazione delle aperture al pubblico e delle iniziative culturali.

Campo sportivo, il rifacimento slitta al 2027

Slitta invece al 2027 il rifacimento del campo sportivo comunale, inizialmente previsto tra gli interventi di quest’anno. Il rinvio, formalizzato con la modifica al Programma triennale dei lavori pubblici, è in linea con le tempistiche già annunciate: il cantiere dovrebbe partire nell’aprile del prossimo anno, al termine della stagione calcistica, e avere una durata di circa tre mesi.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica, per un investimento stimato in circa 700 mila euro. A sostegno dell’intervento è stata avviata anche la campagna di raccolta fondi “Adotta una zolla”, promossa dalla Polisportiva Mandello, che ha già raccolto circa 33 mila euro, con l’obiettivo di raggiungere quota 100 mila entro la fine dell’anno.

Durante la discussione consiliare è stato affrontato anche il tema dei finanziamenti pubblici. Rispondendo alla consigliera Vanessa Gaddi, il sindaco ha spiegato che il progetto di Mandello occupa il 74° posto nella graduatoria per l’assegnazione dei contributi, ma al momento non rientra tra quelli finanziati. Per raggiungere la posizione del Comune e consentire l’assegnazione del contributo, sarebbe necessario uno stanziamento aggiuntivo di circa un milione di euro. L’Amministrazione resta quindi in attesa di eventuali nuove risorse.