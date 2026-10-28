Mandello. “Adotta una zolla”, la sfida arrivare a 100 mila euro entro l’anno

Il punto sulla raccolta fondi per il nuovo campo sintetico. Nigrelli: “Serve la generosità di tutti”

A fine novembre una prima verifica delle risorse disponibili. Avvio del cantiere ad aprile 2027 per concludere i lavori con la nuova stagione sportiva

MANDELLO – Il contatore quasi raggiunto i 33 mila euro, ma per il nuovo campo sintetico della Polisportiva Mandello serve ancora uno sforzo importante. A poco più di due mesi dalla conclusione dell’anno, la campagna “Adotta una zolla” entra in una fase decisiva: l’obiettivo è raggiungere almeno 100 mila euro, contando soprattutto sul contributo delle aziende del territorio. Intanto, dal Comune arriva la conferma delle tempistiche: il cantiere dovrebbe partire ad aprile 2027, per concludersi prima dell’inizio della successiva stagione calcistica.

A tracciare il bilancio della raccolta è Marco Nigrelli, presidente della sezione calcio della Polisportiva Mandello, che guarda con fiducia ai prossimi mesi, pur riconoscendo la difficoltà di raggiungere la cifra prefissata. “Per ora abbiamo raccolto poco più di 20 mila euro dalle donazioni dei privati sulla piattaforma, ai quali si aggiungono circa 13 mila euro arrivati da aziende e sponsor. L’obiettivo è molto ambizioso: arrivare ad almeno 100 mila euro entro fine anno. Non credo riusciremo a raggiungerlo soltanto con i contributi dei privati, ma con il sostegno delle aziende penso che in qualche modo potremo arrivarci”.

Lanciata lo scorso dicembre, l’iniziativa permette a cittadini e imprese di contribuire simbolicamente alla realizzazione del nuovo terreno di gioco, attraverso l’adozione di una delle 6 mila zolle da un metro quadrato nelle quali è stato idealmente suddiviso il campo. Le donazioni, effettuabili attraverso una piattaforma online, prevedono importi da 30, 50, 100, 150 o 250 euro, oltre alla possibilità di versare una cifra libera. In base al contributo sono previsti diversi riconoscimenti, dalla menzione sul sito della Polisportiva agli sconti al bar del centro sportivo, fino all’inserimento del nome dei sostenitori su una targa commemorativa.

In questi mesi la sezione calcio ha cercato di coinvolgere la comunità anche al di fuori del centro sportivo, sfruttando manifestazioni e appuntamenti pubblici. “Abbiamo portato avanti alcune iniziative, come la Festa del Calcio in piazza a Mandello, durante la quale chiedevamo un contributo libero. Lo stesso abbiamo fatto in occasione dei tornei, allestendo un banchetto per raccogliere le donazioni dei privati”, racconta Nigrelli.

Con i campionati ormai nel pieno della stagione, però, diventa più complicato trovare spazio per nuovi eventi. “Arrivati a questo punto dell’anno difficilmente riusciremo a organizzare altri tornei, perché tutto si regge sul volontariato e nel frattempo ci sono i campionati. Abbiamo bisogno del contributo e della generosità di tutti per portare avanti questo progetto”.

La cifra che la Polisportiva riuscirà a mettere insieme determinerà anche l’entità degli interventi realizzabili. Una prima ricognizione è prevista alla fine di novembre, prima di tirare le somme definitive al termine della campagna. “A fine novembre faremo un primo punto della situazione per capire quanti soldi avremo a disposizione. Se saranno sufficienti a coprire la nostra parte dell’investimento per il campo, ci concentreremo su quello. Altrimenti valuteremo altri interventi, come il rifacimento dell’impianto di illuminazione con luci a LED, che consentirebbero di ridurre i consumi, l’aggiunta di spogliatoi e la sistemazione del bar”, spiega il presidente.

Il rifacimento del terreno di gioco resta comunque la priorità assoluta. Il progetto, illustrato nei mesi scorsi, prevede un investimento complessivo stimato in circa 700 mila euro, con una quota sostenuta dal Comune e una compartecipazione della Polisportiva, alla quale è destinata la raccolta fondi. L’intervento punta a risolvere le criticità dell’attuale terreno di gioco, che durante i mesi più piovosi tende a deteriorarsi rapidamente, compromettendo la regolarità degli allenamenti e delle partite. Il nuovo manto sintetico dovrebbe garantire una maggiore continuità di utilizzo dell’impianto, soprattutto per le numerose squadre giovanili che lo frequentano.

La partenza del cantiere era inizialmente prevista per settembre 2026, dopo il Motoraduno, ma lo scorso aprile Comune e Polisportiva avevano concordato di posticiparla alla primavera successiva. Una scelta dettata soprattutto dalla necessità di evitare il trasferimento delle squadre in altri impianti durante gran parte della stagione, con conseguenti difficoltà organizzative per atleti e famiglie. Secondo le stime diffuse allora, il rinvio avrebbe inoltre consentito di risparmiare circa 30 mila euro tra utilizzo di campi alternativi e spese di trasporto. Lo slittamento ha permesso anche di prolungare la campagna di raccolta fondi.

Il rifacimento del campo da calcio si inserisce nel più ampio progetto “Oltre lo sport – Un progetto per la comunità”, un piano di ammodernamento degli impianti che trova le sue basi nella convenzione trentennale sottoscritta con il Comune nell’agosto 2025, attraverso la quale l’associazione ha assunto la gestione del centro sportivo comunale e delle strutture collegate, impegnandosi a realizzare una serie di interventi di miglioramento. Tra quelli programmati figurano un nuovo campo da padel coperto, l’adeguamento del campo da basket per il gioco tre contro tre, il rifacimento di parte della pista di atletica e la riqualificazione del bar, con ampliamento degli spazi e realizzazione di una cucina. Prevista anche la trasformazione del campo di Rongio nella “Mandello Kids Arena”, con un nuovo manto sintetico, protezioni e spogliatoi rinnovati. L’obiettivo è rendere il centro sportivo sempre più accessibile e vissuto, non soltanto dagli atleti, ma anche dalle famiglie e dalle associazioni del territorio.

Mentre la raccolta prosegue, l’Amministrazione comunale sta portando avanti l’iter per l’affidamento dei lavori. L’avvio in primavera risponde alla necessità di limitare l’impatto del cantiere sull’attività sportiva, concentrando buona parte dell’intervento nei mesi estivi. “Le tempistiche sono confermate ad aprile, come richiesto dalla sezione calcio. Siamo in attesa della gara d’appalto, in modo che i lavori possano partire con la ditta vincitrice”, conferma l’assessore allo Sport Igor Amadori.

Il cronoprogramma prevede circa tre mesi di lavori, con l’obiettivo di consegnare il campo in tempo per la stagione 2027-2028. Resta da definire il quadro complessivo degli interventi, anche alla luce delle risorse che saranno effettivamente disponibili. “Una volta chiusa la raccolta si potrà fare un bilancio per vedere cosa sarà possibile realizzare rispetto al progetto iniziale”, precisa l’assessore.

La prossima occasione pubblica per promuovere “Adotta una zolla” sarà giovedì 26 novembre, quando al Cinema Teatro Fabrizio De André, alle ore 20.30, si svolgerà la tradizionale cerimonia di premiazione dei Giovani Atleti e dell’Atleta dell’Anno 2026, organizzata dall’Amministrazione comunale.

La serata sarà dedicata ai giovani sportivi mandellesi che si sono distinti nella stagione 2025-2026, alla presenza anche di rappresentanti del mondo sportivo, tra cui CONI e CSI. Un appuntamento che Amadori intende utilizzare per richiamare l’attenzione sull’importanza della raccolta fondi.