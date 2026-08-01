Mandello, agosto entra nel vivo: un mese di eventi

Disponibile il nuovo calendario estivo con concerti, spettacoli, manifestazioni e iniziative per tutte le età

San Lorenzo sarà il momento simbolo del mese

MANDELLO – L’estate mandellese entra nel vivo con un ricco calendario di appuntamenti in programma durante tutto il mese di agosto. Concerti, spettacoli, iniziative culturali, manifestazioni legate alla tradizione e proposte rivolte a pubblici di ogni età accompagneranno cittadini e turisti nelle prossime settimane, animando il centro, le frazioni e gli spazi più frequentati del paese.

Il nuovo programma degli eventi è stato predisposto dal Comune di Mandello con l’obiettivo di offrire un quadro completo delle iniziative estive e consentire a residenti e visitatori di organizzare la propria partecipazione.

Agosto rappresenta uno dei momenti più intensi della stagione turistica mandellese. Il calendario concentra infatti alcuni degli appuntamenti più partecipati e rappresentativi dell’estate, a partire dai festeggiamenti patronali di San Lorenzo, affiancati da serate musicali, spettacoli, proposte culturali e attività promosse dalle associazioni e dalle realtà locali.

Il calendario nasce dalla collaborazione tra il Comune, le associazioni, gli organizzatori e le diverse realtà del territorio che partecipano alla costruzione dell’offerta estiva. L’obiettivo è proporre iniziative capaci di coinvolgere pubblici differenti, dai residenti ai turisti, dalle famiglie ai giovani, senza dimenticare gli appassionati di musica, cultura e tradizioni popolari.

Il programma di agosto prosegue e amplia il percorso avviato nei mesi precedenti, con eventi distribuiti nei diversi luoghi del paese e occasioni di incontro pensate per valorizzare Mandello e il suo territorio. L’Amministrazione comunale punta così a rendere il paese sempre più vivo e attrattivo, offrendo opportunità di socialità e intrattenimento durante uno dei periodi di maggiore affluenza dell’anno.

San Lorenzo, il cuore dell’estate mandellese

Tra gli appuntamenti più importanti spiccano i festeggiamenti dedicati a San Lorenzo, patrono di Mandello.

La ricorrenza rappresenta da sempre uno dei momenti simbolo dell’estate cittadina e unisce celebrazioni religiose, tradizioni popolari, musica, convivialità e iniziative sul lago. Il programma dedicato al patrono coinvolgerà cittadini e visitatori attraverso diversi appuntamenti, culminando nella giornata del 10 agosto e nel tradizionale spettacolo pirotecnico sul Lario.

La Festa di San Lorenzo costituisce non soltanto un evento di richiamo turistico, ma anche un’occasione particolarmente sentita dalla comunità mandellese per ritrovarsi, condividere momenti di festa e mantenere vive le proprie tradizioni.

Concerti, spettacoli e iniziative culturali

Accanto alla festa patronale, il calendario di agosto comprende concerti e serate di musica dal vivo, spettacoli e appuntamenti culturali. Le iniziative sono state pensate per offrire proposte diversificate e distribuire gli eventi lungo l’intero arco del mese.

La presenza di manifestazioni rivolte a fasce di età differenti permette di costruire un’offerta ampia e accessibile, capace di intercettare sia le esigenze dei residenti sia quelle dei numerosi turisti che scelgono Mandello durante il periodo estivo.

Il programma valorizza inoltre l’impegno delle associazioni e degli organizzatori locali, che svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione pratica degli eventi.

Il calendario disponibile sui canali comunali

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile attraverso i canali ufficiali del Comune. Cittadini e turisti possono consultarlo sul sito istituzionale del Comune, dove vengono pubblicate le informazioni relative agli eventi e gli eventuali aggiornamenti.

Il calendario è disponibile anche sul portale turistico VisitMandello, strumento dedicato alla promozione del territorio e alle informazioni utili per chi visita il paese.

Un ulteriore canale è rappresentato dall’applicazione “La Mia Città”, attraverso la quale è possibile ricevere notizie e consultare le iniziative comunali direttamente sul proprio smartphone. Le informazioni sono inoltre disponibili presso l’Infopoint di Mandello del Lario, punto di riferimento per turisti e cittadini alla ricerca di indicazioni sugli eventi, sui servizi e sulle opportunità offerte dal territorio.

Per rendere il programma ancora più accessibile, il Comune ha collocato dieci totem informativi nei principali punti del paese. Le strutture riportano il calendario delle iniziative estive e consentono di consultare gli appuntamenti anche a chi non utilizza abitualmente i canali digitali.

La presenza dei totem permette di raggiungere un pubblico più ampio e di informare direttamente le persone nei luoghi maggiormente frequentati. Residenti e turisti possono quindi verificare date, orari e caratteristiche degli eventi mentre si trovano nelle vie, nelle piazze e nelle zone di maggiore passaggio di Mandello. L’iniziativa rientra nel sistema di comunicazione predisposto dall’Amministrazione per garantire una diffusione capillare delle informazioni.

Chi desidera ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica tutte le novità relative agli eventi può iscriversi alla newsletter dell’Infopoint. Per richiedere l’iscrizione è sufficiente inviare una comunicazione all’indirizzo infopoint@mandellolario.it.

Il servizio continuerà a informare cittadini e turisti sugli appuntamenti in programma, sulle eventuali modifiche e sugli aggiornamenti del calendario. La newsletter rappresenta uno strumento particolarmente utile nel caso in cui le iniziative subiscano variazioni legate al maltempo, a esigenze organizzative o ad altri motivi.

Attraverso il servizio sarà possibile ricevere comunicazioni tempestive senza dover consultare ogni volta i diversi canali informativi.

Nessi: “Agosto racchiude gli appuntamenti più rappresentativi”

L’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi ha sottolineato il valore del programma e l’importanza della collaborazione con le realtà locali.

“Agosto è il mese che racchiude alcuni degli appuntamenti più rappresentativi della nostra estate”, ha dichiarato. Il calendario, secondo l’assessore, è stato costruito con l’obiettivo di proporre iniziative diverse tra loro e in grado di coinvolgere una platea ampia.

“Il programma propone appuntamenti capaci di interessare pubblici differenti, valorizzando il lavoro delle associazioni, delle realtà del territorio e degli organizzatori che, con il loro impegno, contribuiscono a rendere Mandello sempre più viva e attrattiva”, ha aggiunto Nessi.

Il coinvolgimento del tessuto associativo rappresenta uno degli elementi centrali dell’offerta estiva. Molte delle manifestazioni sono infatti rese possibili dal lavoro di volontari, gruppi e organizzazioni locali che collaborano con il Comune.

L’assessore ha rivolto un invito particolare a prendere parte alle iniziative dedicate al patrono. “I festeggiamenti di San Lorenzo rappresentano il momento simbolo di questo mese”, ha evidenziato.

La ricorrenza è considerata uno degli appuntamenti più importanti dell’intera estate mandellese, sia per il valore religioso sia per la capacità di richiamare un pubblico numeroso. “Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare numerosi, cogliendo l’occasione per vivere il paese, le sue tradizioni e le tante iniziative in programma”, ha concluso Silvia Nessi.