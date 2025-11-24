Mandello: al De André la premiazione dei Giovani Atleti e dell’Atleta dell’Anno

Venerdì 28 novembre alle 20.30 la città festeggia l’impegno e i successi degli sportivi dei suoi atleti

Sul palco, oltre alle giovani promesse, anche Danilo Brambilla e Luca De Fazio

MANDELLO – È tutto pronto per una delle serate più sentite dalla comunità sportiva mandellese. Venerdì 28 novembre, alle 20.30, il Teatro Fabrizio De André ospiterà la Cerimonia di Premiazione dei Giovani Atleti e dell’Atleta dell’Anno 2025, evento dedicato ai ragazzi fino ai 16 anni – compresa la categoria Allievi – che durante l’ultima stagione sportiva si sono distinti per impegno, crescita e risultati di rilievo.

Un appuntamento che celebra non solo il talento, ma anche valori profondi come sacrificio, disciplina, spirito di squadra e resilienza. Come da tradizione, la serata culminerà con l’assegnazione del prestigioso titolo di “Atleta dell’Anno”, riconoscimento riservato a chi, con i propri traguardi, ha saputo ispirare l’intera comunità.

A condurre la cerimonia sarà il giornalista Stefano Bolotta, mentre sul palco interverrà anche Giordana Bonacina, docente e esperta in prevenzione al bullismo, per un contributo che lega ancora di più il mondo dello sport a quello dell’educazione e del rispetto reciproco.

Tra gli ospiti attesi spiccano due nomi che rendono orgoglioso il territorio:

• Danilo Brambilla, atleta mandellese dell’ASD Falchi di Lecco, protagonista nel trail running e fresco vincitore dell’ottava edizione del Trail Grigne Sud;

• Luca De Fazio, karateka che a ottobre ha conquistato un brillante terzo posto ai Campionati Mondiali di Karate in Polonia nella categoria cinture verdi/blu Seniores – specialità kata.

“Questa serata rappresenta un momento importante per tutta la nostra comunità – sottolinea l’assessore allo Sport Sergio Gatti –. Premiare i giovani significa riconoscere l’impegno, la passione e i valori che lo sport insegna ogni giorno. Mandello del Lario è orgogliosa dei suoi atleti e continuerà a sostenerli nel loro percorso di crescita”. L’assessore anticipa inoltre che nel corso della serata “non mancherà una sorpresa” che contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza: un invito a partecipare, applaudire i talenti del territorio e condividere una serata che mette al centro i giovani, lo sport e i valori più autentici della comunità mandellese.