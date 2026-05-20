Mandello, al via i lavori di sistemazione e asfaltatura del parcheggio del cimitero

Da ieri, martedì 19 maggio, partito l’intervento in via Baraggia

Il parcheggio resterà temporaneamente chiuso per circa due settimane

MANDELLO – A partire da ieri, martedì 19 maggio, hanno preso ufficialmente il via i lavori di sistemazione e successiva asfaltatura della pavimentazione del parcheggio situato accanto al cimitero di Mandello, in via Baraggia.

L’intervento è stato programmato dall’Amministrazione comunale per risolvere le problematiche legate al progressivo deterioramento della superficie stradale, che nel tempo ha subito fenomeni di usura e di sollevamento della pavimentazione, rendendo necessario un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e funzionalità dell’area.

Secondo quanto comunicato, la durata prevista dei lavori sarà di circa due settimane, periodo durante il quale il parcheggio resterà completamente non utilizzabile da parte dei cittadini e degli utenti che abitualmente usufruiscono dell’area di sosta.

Oltre alla chiusura del parcheggio, durante il cantiere non sarà accessibile nemmeno la colonnina di ricarica elettrica presente nell’area, che pertanto non potrà essere utilizzata fino al completamento dell’intervento.

L’Amministrazione comunale ha espresso le proprie scuse ai cittadini per gli eventuali disagi causati dai lavori, ringraziando fin da subito la popolazione per la collaborazione e la comprensione. È stato inoltre evidenziato come si tratti di opere necessarie e importanti per garantire un miglioramento concreto della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici, a beneficio dell’intera comunità.