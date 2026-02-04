Mandello. Al via il corso di educazione stradale per gli studenti

Gli incontri saranno condotti dagli agenti della Polizia Locale, chiamati a guidare i ragazzi in un percorso formativo pensato per rendere più consapevoli i futuri utenti della strada. Durante le lezioni si parlerà di codice della strada, mobilità ecosostenibile, corretto comportamento di pedoni e ciclisti, utilizzo in sicurezza di monopattini e biciclette, funzionamento del semaforo, segnali visivi e sonori e lettura della segnaletica stradale. Un programma ampio e concreto, costruito per fornire strumenti utili nella vita quotidiana e favorire una cultura della prevenzione.

Al termine del corso, gli alunni dovranno sostenere una verifica finale: l’esito del test confluirà nella valutazione scolastica relativa all’Educazione civica, rafforzando il valore didattico dell’iniziativa e il suo inserimento all’interno del percorso formativo previsto dalla scuola.

L’Amministrazione comunale ribadisce l’importanza di questi momenti di confronto diretto tra istituzioni e studenti. A sottolinearlo è l’assessora all’Istruzione Doriana Pachera, che evidenzia come l’obiettivo non sia solo trasmettere regole, ma costruire consapevolezza: “Consideriamo molto importanti questi interventi che permettono ai ragazzi di conoscere gli agenti di Polizia Locale attivi sul territorio e di apprendere fondamentali concetti sul codice della strada: è essenziale informare i nostri ragazzi ed educarli ad agire in modo corretto in vista del futuro”.

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio impegno del Comune per la promozione della sicurezza e della responsabilità civica, puntando sulle nuove generazioni come protagoniste di una mobilità più attenta, sostenibile e rispettosa delle regole.