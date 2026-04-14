Mandello, al via il restauro del monumento a Carlo Guzzi

Intervento di ristrutturazione per il monumento dedicato al fondatore Moto Guzzi

Lavori al via oggi (14 aprile) con durata di circa due settimane

MANDELLO – Sono iniziati oggi, martedì 14 aprile, i lavori di ristrutturazione del monumento dedicato a Carlo Guzzi, situato in Piazza Leonardo Da Vinci a Mandello del Lario. L’intervento, che avrà una durata stimata di circa due settimane, si rende necessario a seguito di alcune criticità emerse durante un recente sopralluogo tecnico.

Le verifiche hanno evidenziato un lieve abbassamento della statua rispetto al piano superiore del muretto di supporto, causato da un naturale assestamento delle fondamenta. Questo movimento ha provocato la rottura della parte frontale in corrispondenza delle mani della statua e il distacco della lastra anteriore del muretto retrostante. Un deterioramento limitato ma significativo, che ha reso necessario un intervento mirato per garantire la sicurezza e la conservazione del monumento.

A occuparsi dei lavori sarà Ettore Gambioli, autore dell’opera, affiancato da Anima Guzzista e dal Moto Club Carlo Guzzi, realtà profondamente legate alla storia e all’identità del territorio. Un coinvolgimento che sottolinea il valore simbolico del monumento, dedicato a una figura centrale per la tradizione motociclistica locale e internazionale.

Il progetto di restauro prevede la sostituzione della parte superiore del muretto con una nuova copertura più ampia, pensata per garantire maggiore stabilità e supporto alle lastre verticali. Sarà inoltre sostituita la porzione danneggiata davanti alle mani della statua. A completare l’intervento, una pulizia completa del monumento, il rifacimento delle scritte e un trattamento protettivo finale, con l’obiettivo di preservarne nel tempo l’integrità e il valore artistico.

Per consentire lo svolgimento delle attività senza interruzioni, è stato installato un gazebo a protezione del restauratore, che permetterà di proseguire i lavori anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.