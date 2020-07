Mandello, al via la messa in sicurezza del ‘roccione’. La strada chiude di notte

Dal 13 al 25 luglio i lavori di messa in sicurezza della parte rocciosa all’ingresso di Mandello

La strada chiude dalle 21 alle 6. Il sindaco: “Qualche disagio ci sarà ma l’intervento è necessario”

MANDELLO – La prossima settimana iniziano i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi della Canottieri Moto Guzzi, all’ingresso di Mandello. Un intervento atteso dopo una prima messa sicurezza a seguito della frana caduta sulla strada nel 2017.

Inevitabili le misure alla viabilità: dal 13 al 25 di luglio, fa sapere il Comne sarà vietato il transito lungo la sp72 dalle ore 21 alle ore 6, per consentire le attività di rimozione delle vecchie reti, taglio del verde e disgaggio delle pareti.

Il transito dei mezzi pesanti sarà dirottato a Bellano mentre i veicoli leggeri potranno utilizzare la viabilità alternatvia Mandello-Maggiana-Crebbio-Abbadia e viceversa.

“Dopo questa prima fase – spiega il sindaco Riccardo Fasoli- valuteremo il proseguo del cantiere con periodi di lavorazione notturna ed altri con impianto semaforico a senso alternato, concentrandoci il più possibile nel periodo pre scolastico. Ci saranno alcuni disagi ma è un intervento necessario per evitare situazioni di pericolo e conseguente chiusura non programmata dellastrada, come successo ormai 3 anni fa”.

L’intervento è stato finanziato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio attraverso un bando per la prevenzione e la gestione del dissesto idrogeologico per l’importo totale di 750.000 euro.

“Sarebbe stato ideale svolgere le lavorazioni durante la chiusura totale

Covid – prosegue Fasoli – ma non eravamo ancora giunti alla assegnazione. Il periodo estivo, sopratutto quello di fine luglio inizio ,è il periodo ottimale per ridurre al minimo i disagi per residenti e lavoratori. Sarà data attenzione alla problematica dei flussi della domenica, gestendo la chiusura serale in base al traffico ancora presente alle 21”.