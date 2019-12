Mandello. Andando per Presepi, si è aperta l’edizione 2019

Si apre oggi Andando per Presepi 2019

Alla Torre di Maggiana un presepe sulla difesa dell’ambiente

MANDELLO – Si è aperta oggi, 7 dicembre, l’edizione 2019 di “Andando per Presepi”, manifestazione organizzata dal comune di Mandello. Fino al prossimo 6 gennaio sarà possibile girare per Mandello e le sue frazioni in cerca dei presepi più belli: Molina, Maggiana, Somana, Olcio… alla ricerca di vere e proprie opere artistiche come quella allestita nella Torre di Federico dagli Amici di Maggiana che, per questo natale, hanno scelto il tema dell’ambiente e della difesa del pianeta terra.

Accanto alla natività, aiutati da alcuni bambini di Maggiana, sono stati preparati dei cartelloni sullo stile del movimento Fridays for Future con alcuni slogan che ricordano quanto sia importante la difesa del nostro pianeta. Sullo sfondo una vecchia tavola imbandita a ricordare le nostre radici e il fatto che tutto viene dalla terra.

Ma sono tanti gli spunti di riflessione curiosando tra i vari presepi allestiti in paese perciò… buona passeggiata. ECCO L’ELENCO E LA MAPPA CON TUTTI I PRESEPI.