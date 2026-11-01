Mandello, aperte le candidature per la Leva Civica: 25 posti per i giovani tra 18 e 28 anni

Il progetto Living Land offre un’esperienza di otto mesi nei Comuni del territorio

Con un impegno di 20 ore settimanali e un assegno mensile di 475 euro

MANDELLO DEL LARIO – Un’opportunità per mettersi alla prova, acquisire nuove competenze e contribuire concretamente alla propria comunità. Sono aperte le candidature per la Leva Civica, il progetto promosso nell’ambito di Living Land e rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni residenti in Lombardia, che mette a disposizione complessivamente 25 posizioni in diversi Comuni del territorio lecchese.

Tra questi anche Mandello del Lario, dove le opportunità sono finanziate dall’Amministrazione comunale con il sostegno dell’Ambito Territoriale di Bellano. Due le aree di intervento previste.

La prima riguarda l’ambito sociale e prevede il supporto alle attività di animazione degli spazi pomeridiani dedicati al sostegno scolastico e alla socializzazione dei bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. I partecipanti potranno inoltre occuparsi dell’accompagnamento dei minori con il mezzo comunale e delle attività del CRES estivo.

La seconda opportunità si colloca invece nell’area tecnico-amministrativa e consiste nell’affiancamento e nel supporto agli operatori dell’ufficio tecnico comunale.

Il percorso rappresenta un’occasione di formazione sul campo, pensata per sviluppare capacità organizzative e relazionali, accrescere il senso di responsabilità e avvicinare i giovani alla vita amministrativa e sociale del territorio.

L’esperienza avrà una durata complessiva di otto mesi, dal 10 dicembre 2026 al 9 agosto 2027, con un impegno di 20 ore settimanali e un assegno mensile di 475 euro.

«Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo – commenta l’assessore ai Servizi sociali, Istruzione e Politiche giovanili Silvia De Battista –. Credo che in queste semplici parole sia racchiuso il senso più profondo dell’intero progetto Leva Civica, che sosteniamo e finanziamo con convinzione».

L’iniziativa, infatti, punta a sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche di interesse pubblico e a promuovere la cittadinanza attiva, offrendo ai partecipanti la possibilità di sperimentare direttamente il proprio contributo alla crescita della comunità.

Le candidature dovranno essere presentate entro giovedì 19 novembre 2026, inviando il curriculum vitae, una copia della carta d’identità e del codice fiscale all’indirizzo email livingland.giovani@consorzioconsolida.it.

Oltre a Mandello del Lario, le 25 posizioni disponibili interessano i Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Bulciago, Calolziocorte, Cesana Brianza, Cortenova, Cremeno, Galbiate, Introbio, Lecco, Malgrate, Molteno, Pescate e Valmadrera e Valgreghentino.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Mandello del Lario, www.comune.mandello.lc.it, oppure l’app La Mia Città.