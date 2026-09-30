Mandello, aperte le prenotazioni per la campagna di vaccinazione

Le somministrazioni si terranno negli Studi Medici di via Dante 35 e nella Sala Civica di via Dante 47

Vaccino antinfluenzale per gli under 60, antipneumococco per gli over 65 e anti Covid senza limiti di età

MANDELLO DEL LARIO – Parte a Mandello del Lario la nuova campagna di vaccinazione rivolta alla cittadinanza, promossa dalle Amministrazioni Comunali di Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lierna in collaborazione con i Medici di Famiglia operanti nelle sedi dei tre Comuni.

L’iniziativa prevede la somministrazione di tre diversi vaccini, con modalità differenti in base all’età. Il vaccino antinfluenzale sarà somministrato ai pazienti under 60 anni, il vaccino antipneumococco ai pazienti over 65 anni, mentre il vaccino anti Covid sarà disponibile per tutti i pazienti, indipendentemente dall’anno di nascita.

A occuparsi delle somministrazioni saranno la Dr.ssa Chiappiniello, il Dr. Gilardoni, la Dr.ssa Lafranconi, il Dr. Mazzeo, il Dr. Micò, il Dr. Mili, il Dr. Missaglia, la Dr.ssa Passini e il Dr. Rasca.

Le vaccinazioni si svolgeranno presso gli Studi Medici di Mandello del Lario, in via Dante 35, e presso la Sala Civica di Mandello del Lario, in via Dante 47.

L’accesso sarà consentito esclusivamente previo appuntamento. Per prenotare è necessario contattare la reception al numero 0341.703147, dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Le prenotazioni sono già attive da lunedì 28 settembre.

La campagna prosegue così il percorso di vaccinazione rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire la protezione individuale e contribuire alla riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali.

“Proteggere sé stessi rappresenta una significativa riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali“, commenta Silvia De Battista, assessore ai Servizi Sociali. “Si ringraziano i medici che, con la loro grande disponibilità, permettono il verificarsi di questa azione importantissima per la nostra comunità”.