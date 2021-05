Aperto l’InfoPoint di Mandello, temporaneamente nella sala d’attesa dell’imbarcadero

Il prossimo anno la nuova ‘casetta’ nei giardini comunali. L’assessore: “Un bel segnale di speranza”

MANDELLO – Il 1° maggio ha iniziato la sua attività il nuovo InfoPoint a Mandello.

“Vista la necessità di rinnovare la vetusta casetta in legno che per tanti anni ha ospitato la Pro Loco con il suo Punto Informazioni Turistiche presso il Viale dei Giardini e visto che entro il prossimo anno ne verrà realizzata una nuova, abbiamo trovato spazio nella “’sala d’attesa’ dell’Imbarcadero – spiega l’assessore al Commercio e al Turismo, Silvia Nessi – Avere una nuova sede permetterà di ottenere il riconoscimento della Regione Lombardia del nostro Punto Informazioni trasformandolo in InfoPoint Regionale a tutti gli effetti con importanti ricadute economiche e soprattutto di visibilità per il nostro bellissimo territorio”.

La gestione dell’Ufficio è stata, come di consueto, affidata alla ProLoco che si occuperà di gestire le aperture e di dare assistenza ai turisti. “L’apporto della ProLoco con i suoi volontari e, in particolare, del Presidente Sig. Rinaldo Citterio è certamente fondamentale per questo progetto: a tutti loro va il mio grazie – aggiunge l’assessore – Un ringraziamento particolare però va al presidente della Compagnia del Pontile, Sig. Dino Fasoli, per aver compreso le necessità contingenti ed aver favorevolmente accolto la nostra richiesta di ospitalità in una sede dove già avevano trovato spazio, anni addietro, sia la ProLoco che altre Associazioni Mandellesi”.

“L’imbarcadero – ricorda l’assessore Nessi – è stato ricostruito, riproducendo fedelmente l’originale in stile Liberty, negli anni ’80 grazie all’impegno ed alla dedizione dei fondatori dell’Associazione Compagnia del Pontile. In tutti questi anni i soci della Compagnia del Pontile” si sono presi cura del manufatto e dell’area circostante provvedendo alle manutenzioni necessarie e mantenendone il decoro. Il risultato è sotto gli occhi di tutti!”

L’Ufficio turistico sarà aperto tutti i fine settimana del mese di maggio e tutti i giorni a partire da giugno fino alla fine dell’estate.

“Questo è un bel segnale di speranza per uscire dall’incertezza del periodo che stiamo attraversando – conclude l’assessore – In fondo al mio cuore sono sicura che tutto riprenderà come prima e che i turisti italiani e stranieri torneranno a visitare il nostro meraviglioso territorio che ha così tanto da offrire e che abbiamo il dovere di valorizzare!”