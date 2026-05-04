Mandello: aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida
Il Comune di Mandello organizza aperture straordinarie su prenotazione per agevolare il passaggio alla versione elettronica
MANDELLO – A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né per l’espatrio, in applicazione del Regolamento europeo n. 1157/2019.
Una scadenza importante che coinvolge ancora numerosi cittadini, chiamati a sostituire il vecchio documento con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per agevolare il rinnovo, il Comune di Mandello del Lario ha previsto una serie di aperture straordinarie, dedicate esclusivamente ai cittadini ancora in possesso della carta cartacea.
Particolare attenzione sarà riservata a chi ha in programma un viaggio imminente, che dovrà essere documentato al momento della richiesta.
Gli orari aggiuntivi, disponibili solo su prenotazione, sono i seguenti:
- Sabato 9 maggio dalle 8.30 alle 12.00
- Sabato 6 e 20 giugno dalle 8.30 alle 12.00
- Sabato 4 luglio dalle 8.30 alle 12.00
Le prenotazioni devono essere effettuate online, selezionando la voce dedicata agli Open Day CIE – Apertura straordinaria dell’ufficio carte d’identità.
Restano validi per l’espatrio il passaporto, mentre per l’identificazione sul territorio nazionale è possibile utilizzare anche la patente di guida in corso di validità.
L’amministrazione invita tutti i cittadini ancora in possesso della carta cartacea a prenotare con anticipo il rinnovo, evitando di concentrare le richieste nei periodi immediatamente precedenti la scadenza.
Per dettagli su prenotazioni, costi e documentazione necessaria, è possibile consultare il portale comunale o contattare direttamente gli uffici al numero 0341 708243.