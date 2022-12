Mandello. Approvato il bilancio di previsione, 32 milioni di opere

Mercoledì sera presentato e approvato il documento in sede di consiglio comunale

Il bilancio fa riferimento a spese ed entrate per il periodo 2023/2025

MANDELLO – Presentato e approvato mercoledì sera, in sede di consiglio comunale a Mandello, il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025. In tutto calcolate oltre 100 milioni di euro per le entrate e altrettanti per le spese.

Tra gli incassi maggiori spiccano le entrate in conto capitale, ammontanti a quasi 26 milioni di euro, e quelle per conto terzi pari a 11,6 milioni. Identica fotografia per le spese, dove le maggiori interesseranno quelle in conto capitale (26,5 milioni) e quelle per conto terzi (11,6 milioni). “È l’ottavo bilancio che redigiamo, approvato nei tempi previsti – ha comunicato il sindaco Riccardo Fasoli -. Si è riusciti a quadrarlo senza particolari difficoltà, migliorando la gestione delle entrate e dedicando una somma specifica per coprire l’aumento del costo energetico, con un rincaro previsto del 60% per il 2023, per non farci trovare impreparati”.

In termini di previsione, prendendo come riferimento l’anno 2023, le spese correnti più consistenti interesseranno gli acquisti di beni e servizi (3,9 milioni) e i redditi di lavoro dipendente (1,8 milioni sempre). A pesare di più sul bilancio come voci di spesa saranno istruzione e diritto allo studio (13,5 milioni) e servizi per conto terzi (11,6 milioni). Per quanto riguarda le entrate, a finanziare le casse comunali saranno soprattutto contributi agli investimenti (24,7 milioni) e IMU (2,9 milioni).

Oltre 32,5 milioni di euro gli investimenti per le opere pubbliche previsti in totale per il triennio 2023/2025, su cui il primo cittadino si è espresso come segue: “Abbiamo mantenuto il progetto della nuova scuola, del centro remiero e della ciclopedonale nella speranza, su quest’ultima, che la provincia continui a credere nel progetto e che si possa concretizzare”. La riqualificazione della scuola primaria S. Pertini richiederà 12,5 milioni di euro, il nuovo centro remiero 1,6 milioni, la ciclopedonale Mandello-Abbadia 1 milione e il progetto Brezza-ciclopedonale Olcio-Lierna 7,5 milioni.