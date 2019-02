Conclusa la gara, ora si attende il via ai lavori

Si farà bello il fronte lago della località di Mandello

MANDELLO – Sarà l’impresa valtellinese Sandrini Costruzioni a realizzare il nuovo lungolago di Olcio: la gara bandita dalla stazione unica appaltante della Provincia per conto del Comune di Mandello si è conclusa nei giorni scorsi con un vincitore.

L’azienda edile si è accaparrata l’appalto con un ribasso del 18,45% sul costo delle opere previste che era stato stimato in 530 mila euro, su un quadro economico complessivo di 750 mila euro.

“Naturalmente siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – contatteremo l’azienda il prima possibile per capire come intenderà operare e per avviare i lavori, credo che il cantiere possa essere sicuramente operativo entro la fine di marzo”.

Il progetto è stato redatto dall’arch. Santambrogio, già autore del bel lungolago di Malgrate. L’opera, oltre a dare un nuovo volto al water front di Olcio ampliandone la spiaggia, consentirà anche di migliorare la sicurezza del passaggio pedonale, con una camminata dal lato del lago e la realizzazione di un marciapiede anche a monte della strada.

Nel frattempo proseguono i lavori anche a Mandello bassa, sempre sul lungolago: “Sta proseguendo l’opera riguardante la rete fognaria. Il nostro interesse ora è rendere di nuovo la strada fruibile, anche con un manto provvisorio e poi procedere ai lavori riguardanti l’abbellimento della camminata”. Il tutto, secondo cronoprogramma, dovrebbe essere concluso entro la fine di aprile.