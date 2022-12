Mandello. Borgo di Molina in festa con la Mostra delle Associazioni

Come ogni 8 dicembre, è ritornato il tradizionale appuntamento

Tante le associazioni mandellesi e non solo presenti con il proprio stand, accolte calorosamente dai cittadini

MANDELLO – Non può essere l’8 dicembre a Mandello senza la Mostra delle Associazioni, tradizionale appuntamento natalizio che anche quest’anno ha visto il borgo di Molina accogliere banchetti di realtà associative mandellesi e non solo. Freddo e tempo a tratti un po’ incerto non hanno scoraggiato i cittadini, in tanti a passeggiare tra gli stand senza restrizioni anti-Covid, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno.

Prime bancarelle già in prossimità di piazza IV novembre, dislocate su entrambi i lati della strada, fino a piazza Lega Lombarda, dove a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera festosa dei banchetti ci hanno pensato il campanile della chiesa, la Grigna innevata sullo sfondo e l’ultimo foliage autunnale degli alberi. Accantonato come nel 2021 il lancio dei palloncini con le letterine, mancanza a cui si è deciso di sopperire anche quest’anno con la partecipazione dell’Elfo aiutante di Babbo Natale per raccogliere i desideri dei bambini.

Allegria sui volti di tutti i presenti, che con l’iniziativa hanno potuto avere un assaggio di Natale anticipato, in attesa degli altri eventi che impegneranno il paese nei prossimi giorni e settimane, portando a casa un piccolo oggetto che non solo potrà diventare un regalo per gli altri o da tenere per se stessi, ma anche un modo per sostenere le organizzazioni locali che quotidianamente si impegnano a favore della collettività.