Mandello, calendario eventi 2026 completo: mercatini, festival e iniziative per tutto l’anno

Affidata l’organizzazione a Assopromoarte e Pro Loco Mandello

Dalla primavera all’inverno piazze animate da hobbisti, antiquariato e prodotti naturali

MANDELLO – È ufficialmente completo il calendario 2026 degli eventi aggregativi: tutte le date previste dall’avviso pubblico sono state assegnate, garantendo un ricco programma di iniziative che accompagnerà il paese lungo l’intero arco dell’anno.

Due realtà del territorio si occuperanno dell’organizzazione, assicurando continuità, qualità e una proposta capace di valorizzare le piazze con mercatini, antiquariato e prodotti naturali.

A coordinare le attività saranno Assopromoarte e Pro Loco Mandello, entrambe già consolidate nel panorama organizzativo locale e regionale. Assopromoarte, associazione culturale attiva in tutta la Lombardia, curerà gli appuntamenti estivi con la rassegna “Celebriamo la creatività” tra luglio e agosto, oltre al festival di apertura stagione “Arriva la primavera”.

Alla Pro Loco Mandello sono invece affidate le manifestazioni che animeranno il paese da aprile a dicembre. Tra queste, eventi ormai consolidati come “Antiquaria Mandello”, il suggestivo “FLORArt”, l’appuntamento green “Riflessi di Natura Bio” e le giornate dedicate al benessere di “Oasi di rigenerazione”.

Per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni è stato predisposto uno specifico piano di sicurezza, redatto nel rispetto della nuova “Guida pratica per organizzare un evento” emanata dall’Amministrazione a gennaio.

Il documento rappresenta un supporto tecnico per associazioni e operatori, ma anche uno strumento pensato per tutelare la quotidianità dei cittadini. Sarà infatti sempre garantito lo spazio di manovra per le auto dei residenti, che potranno attraversare le aree interessate dagli eventi per raggiungere le proprie abitazioni.

Allo stesso tempo, verrà assicurata la piena operatività delle attività commerciali, che resteranno aperte durante le manifestazioni.

Il calendario 2026 si configura così come un progetto condiviso, capace di coniugare vivacità turistica, valorizzazione del territorio e rispetto delle esigenze locali. L’Amministrazione ha voluto esprimere un ringraziamento a Pro Loco Mandello e Assopromoarte per la collaborazione e l’impegno nell’organizzazione delle attività.