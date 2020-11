Mandello, casi Covid alla sede della Nostra Famiglia. “L’attività prosegue in sicurezza”

Casi di positività al Covid in alcuni ospiti della sede di Mandello de La Nostra Famiglia

“Attivate le procedure previste per la sicurezza. L’attività dell’ambulatorio prosegue”

MANDELLO – La Nostra Famiglia fa sapere che presso la sede di Mandello del Lario si sono registrati casi di positività al COVID-19 in alcuni ospiti della Residenza Sanitario Assistenziale per Persone con Disabilità (RSD).

“Si tratta di casi per lo più asintomatici o paucisintomatici – spiegano dall’ente – che sono sotto stretto controllo da parte del personale medico della RSD e sono monitorati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ATS Brianza”.

“Sono state messe in atto tutte le azioni previste per la gestione in sicurezza degli utenti e del personale – aggiungono – attuando il Piano di Emergenza precedentemente predisposto. Proseguono normalmente le attività dell’Ambulatorio di riabilitazione adiacente ma separato dalla RSD, che proprio in questi mesi è stato ampliato e ristrutturato”.

Sono 114 ora i casi positivi tra i cittadini di Mandello del Lario, di cui 15 ricoverati in ospedale. Risulta dal report diffuso martedì dall’amministrazione comunale.