Mandello celebra San Lorenzo, Messa solenne e benedizione del lago

In tanti questa mattina hanno partecipato al tradizionale momento

Festeggiamenti ridimensionati causa covid, non ci sarà il consueto spettacolo pirotecnico

MANDELLO – Con la messa solenne di questa mattina, lunedì 10 agosto, a Mandello sono cominciati i tradizionali festeggiamenti per San Lorenzo. Anche se l’emergenza covid ha cancellato alcuni dei consueti appuntamenti, su tutto lo spettacolo pirotecnico, il parroco monsignor Giuliano Zanotta ha celebrato la messa nella chiesa arcipretale di San Lorenzo.

In tanti hanno partecipato al momento solenne a cui è seguita la processione per le vie del centro storico e la benedizione del lago nella splendida cornice di piazza Italia. Nella serata verrà proposto un concerto live con Arcadia Ensamble Sextet – Omaggio al Genio Ennio Morricone (ore 21.30). Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, fa parte del Festival Musica e Teatro Mandello sotto le Stelle e sarà presso il centro sportivo in via Pra Magno 8. Il tutto, come assicurato, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.