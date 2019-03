La sfilata ha percorso le vie della cittadina lariana

Tanta partecipazione tra le famiglie mandellesi

MANDELLO – Maschere, colori e allegria: il Carnevale ha fatto tappa a Mandello con la sfilata organizzata dagli oratori insieme all’amministrazione comunale.



Alle 15, dalla chiesa del Sacro Cuore, è partito il corteo guidato come da tradizione dal carro allestito dai volontari della parrocchia e che ha percorso le strade della cittadina per giungere intorno alle 16 in piazza del Mercato.



Tema di quest’anno i ‘Cartoons’ della Disney. In centinaia hanno preso parte al corteo, giovani e giovanissimi accompagnati da genitori e nonni. I ragazzi dell’oratorio hanno animato il momento conclusivo.