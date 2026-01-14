Mandello. Centro raccolta rifiuti: attive le nuove modalità di accesso

Regole aggiornate per utenze domestiche, parrocchie e associazioni di volontariato

L’obiettivo è semplificare il conferimento e tutelare l’ambiente

MANDELLO – Sono operative le nuove modalità di accesso al Centro di Raccolta del Comune di Mandello, un aggiornamento procedurale pensato per rendere il conferimento dei rifiuti più ordinato, sicuro e tracciabile, senza modificare le norme sostanziali già in vigore sulla gestione dei rifiuti urbani.

Le principali novità riguardano due categorie specifiche di utenti: le utenze domestiche che accedono con mezzi commerciali di terzi e i soggetti collettivi non commerciali, come parrocchie e organizzazioni di volontariato.

Utenze domestiche con mezzi commerciali di terzi

L’accesso al Centro di Raccolta con un veicolo commerciale di terzi è consentito esclusivamente alle utenze TARI del Comune di Mandello. Si tratta di una possibilità riservata a situazioni occasionali e limitata a specifiche tipologie di rifiuti: sfalci, potature e rifiuti ingombranti.

Il veicolo utilizzato deve essere messo a disposizione in modo personale e gratuito, esclusivamente per l’occasione. Ogni utenza TARI può usufruire di un massimo di 12 ingressi all’anno, validi per l’intero nucleo familiare e non per il singolo componente.

Per accedere è obbligatorio compilare l’apposito modulo online, disponibile sul sito di Silea o sul sito del Comune di Mandello del Lario. Una volta completata la procedura, l’utente riceverà un QR code, che dovrà essere mostrato all’ingresso del Centro di Raccolta.

Tra le precisazioni operative:

i 12 accessi sono riferiti al nominativo del dichiarante e valgono per tutto il nucleo familiare TARI;

in caso di cambio del veicolo utilizzato, è necessario presentare una nuova dichiarazione ; il numero di ingressi residui sarà calcolato sottraendo quelli già utilizzati;

se l’autista del mezzo non coincide con il dichiarante, quest’ultimo deve comunque essere presente a bordo del veicolo ;

l’accesso è consentito solo previa lettura del QR code rilasciato da Silea.

Parrocchie e organizzazioni di volontariato

Le nuove disposizioni disciplinano anche l’accesso dei soggetti collettivi non commerciali – come parrocchie, Pro Loco, Protezione Civile, Alpini e altre organizzazioni di volontariato – che operano a beneficio della collettività locale. Questi enti possono conferire rifiuti assimilabili a quelli domestici, ma solo previa autorizzazione.

È necessario presentare una richiesta formale all’Amministrazione comunale, indicando le finalità dell’attività e i mezzi utilizzati. Il Comune valuterà la domanda a propria discrezione, tenendo conto del valore sociale dell’attività svolta e dell’eventuale esistenza di convenzioni. In caso di esito positivo, sarà il Comune a trasmettere a Silea le informazioni necessarie per la generazione del QR code di accesso.

Anche in questo caso valgono alcune precisazioni:

l’accesso è possibile solo dopo il rilascio del QR code da parte di Silea ;

l’autorizzazione è vincolata ai mezzi indicati nella richiesta ;

Silea provvederà a monitorare il numero degli accessi.

Regolamenti e obiettivi

Il Comune precisa che restano valide tutte le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti: le nuove disposizioni aggiornano esclusivamente le procedure di accesso al Centro di Raccolta, mentre il Regolamento Comunale sui rifiuti urbani rimane invariato.

“Con queste nuove procedure vogliamo favorire la raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente, rendendo più semplice e sicuro il conferimento dei rifiuti, sia per le famiglie sia per le realtà associative che operano a beneficio della comunità”, commenta Andrea Tagliaferri, assessore ai Lavori Pubblici.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accesso e sulle procedure aggiornate, il Comune invita i cittadini a consultare il sito istituzionale del Comune di Mandello del Lario.