Mandello. Centro remiero e Brezza, cantieri al via: piano anti-code sulla Sp72

L’obiettivo è avviare i lavori entro metà novembre. Si lavora al coordinamento dei due interventi e alla gestione del traffico durante i cantieri

Senso unico alternato sulla provinciale tra Mandello e Abbadia. Per limitare le code sulla Sp72, il Comune tratta con Anas una modifica temporanea dello svincolo di Maggiana

MANDELLO – Due cantieri pronti a partire e una modifica alla viabilità che potrebbe alleggerire le code sulla strada provinciale 72 tra Mandello e Abbadia. Il Comune di Mandello punta ad avviare entro metà novembre i lavori per il nuovo Centro remiero e per la ciclopedonale Brezza, mentre prosegue il confronto con Anas per individuare una soluzione ai disagi che inevitabilmente accompagneranno gli interventi. Sul tavolo c’è la possibilità di modificare temporaneamente la configurazione dello svincolo di Maggiana sulla Statale 36, consentendo ai veicoli leggeri di immettersi in direzione Lecco.

Si stanno rendendo necessari una serie di sopralluoghi e riunioni tecniche per coordinare due opere destinate a interessare aree vicine e, in parte, sovrapposte. “I lavori del Centro remiero e quelli della ciclopedonale Brezza devono essere coordinati, anche per la presenza di una tubazione Snam che passa sotto la strada e rispetto alla quale dobbiamo mantenere determinate distanze e definire le corrette modalità operative”, spiega il sindaco Riccardo Fasoli.

La presenza dell’infrastruttura del gas rappresenta infatti uno degli aspetti tecnici da considerare nell’organizzazione degli interventi, insieme alla necessità di garantire condizioni di sicurezza per le lavorazioni e per la circolazione. “L’obiettivo è partire entro metà novembre con entrambi i cantieri – conferma Fasoli –. Stiamo cercando di definire tutti gli aspetti operativi per poterci muovere quanto prima, limitando il più possibile i disagi”.

La questione più delicata riguarda proprio la viabilità. La realizzazione del tratto mandellese della ciclopedonale Brezza, dal confine con Abbadia verso l’abitato, richiederà infatti modifiche alla circolazione lungo la provinciale, con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo nelle fasi di cantiere che interesseranno la carreggiata.

Un provvedimento destinato a incidere su un collegamento molto utilizzato, soprattutto nelle ore di punta, quando numerosi automobilisti percorrono la Sp72 per raggiungere Lecco e viceversa. “Ci aspetta un periodo piuttosto lungo con il semaforo tra Mandello e Abbadia – osserva il sindaco –. Per questo ci siamo dati l’obiettivo di interloquire con Anas e riuscire a utilizzare la Statale 36 come alternativa alla provinciale, almeno per chi viaggia in direzione Lecco”.

La soluzione individuata dall’Amministrazione riguarda lo svincolo di Maggiana, che oggi permette l’accesso alla SS36 in direzione Sondrio e l’uscita dei veicoli provenienti da nord, ma non consente ai mandellesi di immettersi direttamente sulla statale verso Lecco. L’ipotesi allo studio prevede di intervenire proprio su quest’ultimo collegamento, trasformandolo temporaneamente in una rampa di accesso alla carreggiata sud della SS36.

Nel dettaglio, la modifica comporterebbe la chiusura dell’attuale uscita di Mandello per chi proviene da Sondrio, utilizzando invece il sottopasso e il relativo raccordo per consentire l’immissione sulla carreggiata in direzione Lecco. “L’idea è chiudere l’accesso per chi arriva da Sondrio e, al suo posto, realizzare un ingresso verso Lecco – chiarisce Fasoli –. Si tratterebbe di intervenire sul sistema di New Jersey, sistemando e modificando la configurazione attuale. Pensiamo che sia una soluzione percorribile”.

L’obiettivo è consentire almeno ai mezzi leggeri di utilizzare la SS36 in alternativa alla provinciale, riducendo il numero di veicoli diretti verso sud che dovrebbero attraversare il tratto interessato dal semaforo. “Abbiamo previsto un confronto sul posto con Anas per verificare concretamente questa possibilità – prosegue il sindaco –. Se riusciremo a far passare da lì una parte del traffico diretto a Lecco, potremo alleggerire la Sp72 e gestire meglio il senso unico alternato”.

La modifica permetterebbe inoltre, nelle intenzioni del Comune, di regolare il semaforo dando maggiore priorità ai veicoli provenienti da Lecco, contando su una riduzione del traffico nella direzione opposta. “Ci aspettiamo che, offrendo un’alternativa a chi deve andare verso Lecco, ci siano meno automobilisti in coda in quella direzione. Questo ci consentirebbe di dare maggiore spazio, nella regolazione del semaforo, a chi arriva da sud”, aggiunge Fasoli.

La proposta dovrà però essere valutata sotto il profilo tecnico e autorizzativo da Anas, competente per la Statale 36. “Vogliamo riuscire ad avviare i lavori quanto prima, cercando allo stesso tempo di limitare i disagi alla circolazione”, ribadisce Fasoli.

Centro remiero e Brezza, due opere destinate a cambiare il lungolago

La necessità di coordinare i cantieri nasce dalla vicinanza tra i due progetti, che interesseranno un tratto strategico del territorio mandellese.

Il nuovo Centro remiero, destinato alla Canottieri Moto Guzzi e alle altre attività sportive acquatiche, rappresenta uno degli investimenti più significativi programmati dall’Amministrazione. L’opera, il cui quadro economico complessivo è stato portato a circa 2,35 milioni di euro, è stata suddivisa in due lotti a seguito delle revisioni progettuali e delle prescrizioni emerse durante l’iter autorizzativo. Il primo lotto riguarda la realizzazione della struttura principale, con spazi per l’attività sportiva, palestra, vasca di voga, spogliatoi e servizi. Il secondo interesserà invece le opere di completamento e le sistemazioni esterne, tra cui parcheggi e collegamenti.

La revisione dell’accordo tra Comune e Regione Lombardia, approvata nella primavera del 2026, ha consentito di proseguire il percorso verso la realizzazione di una struttura pensata non soltanto per il canottaggio, ma anche per attività sportive inclusive e altre discipline acquatiche. Parallelamente prenderanno il via le opere del progetto Brezza, parte del più ampio itinerario ciclopedonale destinato a collegare i comuni della sponda orientale del Lario.

Il tratto mandellese interesserà inizialmente il collegamento dal confine con Abbadia verso la zona della Canottieri, per poi proseguire in direzione del centro abitato. Un percorso che punta a mettere in sicurezza gli spostamenti di pedoni e ciclisti lungo una zona oggi caratterizzata, in alcuni punti, dall’assenza di adeguati passaggi protetti.

Proprio in prossimità del Centro remiero sarà necessario armonizzare il tracciato ciclopedonale con i nuovi accessi alla struttura sportiva, evitando interferenze tra i due interventi.