Vaccini, appuntamento a Barzio per gli over 70 di Mandello e del lago

Il sindaco Fasoli: “I centri vaccinali di prossimità erano utili. Noi lo terremo ad uso delle aziende”

MANDELLO – Quella di oggi, venerdì, è stata l’ultima giornata di vaccinazioni al centro sportivo di Mandello: qui si è conclusa la campagna dedicata agli ultraottantenni dei Comuni del basso lago e la speranza dei sindaci era quella di poter continuare l’attività del centro, almeno per i soggetti fragili e i settantenni.

Del resto proprio il punto vaccini di Mandello era stato scelto tra le strutture della provincia (una delle più grandi) dove effettuare la vaccinazione massiva alla popolazione, salvo poi essere esclusa dalla lista che oggi comprende solo il Palataurus di Lecco, la sede di Barzio della Comunità Montana e il capannone della TechnoProbe di Cernusco.

Per i mandellesi, il centro vaccinale più vicino è quindi il Palataurus di Lecco ma da ieri, giovedì, l’unica scelta possibile sul portale delle prenotazioni, inserendo il Cap di Mandello, risulta essere Barzio. Lo stesso accade anche per i residenti degli altri Comuni della zona del lago. Questo perché il sistema proporrebbe all’utente i primi appuntamenti possibili nel centro vaccinale più vicino, segnale che il Palataurus di Lecco (unico grande centro vaccinale al momento per tutta la provincia) potrebbe essere già carico di prenotazioni.

Per il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, è l’ennesima riprova dell’importanza che avrebbe avuto un punto vaccini per l’area del lago.

“In linea d’aria saremo anche distanti una decina di chilometri da Barzio, ma in auto se ne devono percorre 26 – sottolinea Fasoli – Dare un servizio di prossimità era l’unico modo per permettere di ottenere una copertura vaccinale importante della popolazione, perché la gente, soprattutto di una certa età, rischia di non vaccinarsi se deve spostarsi troppo. Inoltre, così come è stato per gli ultraottantenni, avere un centro sul territorio avrebbe consentito ai Comuni di dare un supporto che si è dimostrato importante nella prima fase della campagna vaccinale”.

Mandello comunque non sbaraccherà il proprio centro vaccinale: “Abbiamo deciso di tenerlo allestito, in sospeso, e pensiamo di renderlo disponibile per le aziende del territorio che vorranno vaccinare i propri dipendenti”.