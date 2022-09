Dopo i rincari dello scorso inverno, la Pro Loco interviene per anticipare ulteriori criticità

“A dare problemi maggiori sarà il riscaldamento. Per ora ci portiamo avanti con questo piccolo aumento, se la situazione dovesse peggiorare ci appoggeremo all’Amministrazione”

MANDELLO – Con l’inizio dell’autunno si appresta a ripartire una nuova stagione di cineforum a Mandello: ogni giovedì alle ore 21.00, a partire dal 29 settembre, nuove pellicole ritorneranno a essere proiettate sullo schermo del Cineteatro De André. Dopo un inverno piuttosto burrascoso, segnato dal caro bollette che ha rischiato di assestare un duro colpo alla rassegna, la Pro Loco di Mandello, associazione che gestisce la struttura, è corsa ai ripari ritoccando leggermente il prezzo dei biglietti.

“Abbiamo incrementato la cifra di 50 centesimi, per un totale di 6,50 euro a biglietto, in vista di un possibile aumento in bolletta nei prossimi mesi – spiega il presidente Rinaldo Citterio – L’anno scorso eravamo rimasti schiacciati da un paio particolarmente rincarate riferite ai mesi di dicembre e gennaio, e il Comune ci era venuto incontro con un contributo. Non sappiamo se ce ne sarà un altro, nel caso in cui la situazione dovesse risultare critica, anche se l’Amministrazione ha ribadito che la cultura va portata avanti e non bisogna rinunciarvi”.

Il caro prezzi non ha mancato di farsi sentire anche in estate tanto che “la bolletta di luglio era quasi raddoppiata nei confronti della bolletta di dicembre/gennaio come costo al kilowattora, e fortunatamente eravamo in estate”, afferma Citterio.

Al di là di queste possibili problematiche future, appare positiva la risposta degli utenti, che nonostante le vendite degli abbonamenti non siano ancora iniziate in via ufficiale, si è rivelata di sicuro interesse verso l’iniziativa, come conferma lo stesso presidente della Pro Loco:

“L’attenzione verso il cineforum è palpabile, anche in sede qualcuno è già venuto a chiedere informazioni o addirittura ha già pagato la tessera. Altri invece vorrebbero che gli venisse già consegnata per non doverla ritirare come di consueto la prima sera, per evitare di aspettare troppo tempo in coda. Come primo appuntamento proietteremo “Top Gun – Maverick”, quindi auspichiamo una buona affluenza”.

Non saranno presenti per il momento le prime visioni, anche se l’assenza è dettata più dalle incertezze e preoccupazioni legate al Covid-19 che dal caro bollette: “Prima di inserirle in calendario vogliamo verificare i riscontri sul cineforum. Dopo la ridotta partecipazione dello scorso anno alle prime visioni, dove molte persone hanno rinunciato ad assistere alle proiezioni per paura dei contagi e per non dover indossare due ore la mascherina, bisogna vedere come si evolverà la situazione quest’autunno. Il dubbio che l’interesse a riguardo non sia così forte c’è, anche perché ora esistono tanti canali e abbonamenti che permettono di vedere i film in streaming”.

Ora non resta che attendere le prossime bollette e capire come si evolverà la pandemia nei mesi freddi: “Affronteremo man mano quello che accadrà. Il problema maggiore si pone sul riscaldamento: per ora ci portiamo avanti con questo piccolo aumento, se la cosa diventerà più grave ci appoggeremo all’Amministrazione”, conclude Citterio.