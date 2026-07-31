Mandello, completata l’asfaltatura del parcheggio del cimitero

Terminata la posa del nuovo manto in via Baraggia. La segnaletica orizzontale sarà realizzata tra il 10 e il 14 agosto

In autunno verranno sostituite le nuove piante che non hanno superato il caldo estivo

MANDELLO – Si sono concluse nella giornata di mercoledì le operazioni di asfaltatura del parcheggio del cimitero di Mandello, in via Baraggia, una delle fasi principali dell’intervento di riqualificazione dell’area avviato nei mesi scorsi. I lavori stanno procedendo nel rispetto del programma definito dall’Amministrazione comunale, che prevedeva la posa del manto stradale definitivo durante il periodo estivo, dopo il necessario assestamento del fondo realizzato in seguito alle opere eseguite nel mese di maggio.

Prima della riapertura si è reso necessario attendere il completo raffreddamento del nuovo manto e il naturale assorbimento della sabbia utilizzata durante le lavorazioni prima di rendere l’area di nuovo utilizzabile dagli utenti del cimitero e dai cittadini. Gli stalli di sosta non saranno però ancora delimitati dalla segnaletica orizzontale, che verrà realizzata successivamente, nella settimana compresa tra il 10 e il 14 agosto.

Fino al completamento di quest’ultima fase resteranno installati i cartelli con l’indicazione “lavori in corso”. La segnaletica temporanea servirà sia a tutelare la sicurezza degli utenti sia a ricordare che, nonostante la possibilità di accedere nuovamente al parcheggio, l’intervento non può ancora considerarsi formalmente concluso.

La piena ultimazione della riqualificazione coinciderà quindi con la tracciatura degli spazi destinati alla sosta e con la rimozione degli avvisi di cantiere.

Il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, ha espresso soddisfazione per il completamento dell’asfaltatura e per il rispetto del calendario stabilito. “Con la stesura del nuovo manto stradale si completa una delle fasi principali dell’intervento, che è stato eseguito nel rispetto delle tempistiche programmate e comunicate ai cittadini – ha dichiarato il primo cittadino -. Il parcheggio tornerà pienamente utilizzabile e, con la realizzazione della segnaletica orizzontale, si concluderà definitivamente la riqualificazione dell’area”, ha aggiunto Fasoli.

L’intervento non si è limitato alla posa di una nuova pavimentazione. Il progetto ha interessato più complessivamente l’organizzazione e la sicurezza dell’area, con lavori destinati a eliminare alcune criticità che si erano manifestate nel tempo.

Uno dei problemi principali era legato alle radici degli alberi, che avevano deformato il terreno e la pavimentazione, creando irregolarità e potenziali situazioni di pericolo sia per i pedoni sia per i veicoli. Le opere hanno permesso di intervenire su queste criticità, ripristinando condizioni più regolari e funzionali.

La riqualificazione ha riguardato anche il percorso pedonale tra il parcheggio e il cimitero. Il collegamento è stato migliorato per rendere più semplice e sicuro il passaggio delle persone, con particolare attenzione agli utenti anziani, a chi presenta difficoltà motorie e a coloro che utilizzano sedie a rotelle o altri ausili.

L’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta infatti uno degli elementi centrali del progetto. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quindi quello di intervenire non soltanto sull’aspetto estetico del parcheggio, ma anche sulla sua effettiva fruibilità.

Nel corso della riqualificazione erano state messe a dimora anche nuove essenze arboree. Le condizioni meteorologiche degli ultimi due mesi hanno però compromesso la sopravvivenza di molte delle giovani piante. Le temperature particolarmente elevate e la scarsità di precipitazioni hanno creato condizioni molto difficili, nonostante le operazioni di irrigazione effettuate ogni mattina.

“Purtroppo il caldo intenso e le poche precipitazioni degli ultimi due mesi hanno reso quasi impossibile la sopravvivenza delle nuove piante, nonostante la costante bagnatura quotidiana”, ha spiegato il sindaco. L’Amministrazione ha già annunciato che le essenze che non sono riuscite ad attecchire verranno sostituite quando le temperature più miti e la maggiore disponibilità di acqua offriranno condizioni più favorevoli. “Provvederemo alla loro sostituzione in autunno”, ha confermato Fasoli.

Un intervento articolato in più fasi

La riqualificazione del parcheggio era stata programmata attraverso diverse fasi operative. Nei mesi di maggio erano stati effettuati gli interventi preliminari, comprendenti la sistemazione del fondo, la rimozione delle criticità legate alle radici e la predisposizione dei percorsi.

Successivamente è stato necessario attendere il naturale assestamento dei materiali prima di procedere con la posa del manto definitivo. Questa scelta ha permesso di evitare che eventuali movimenti del fondo potessero compromettere in tempi brevi la nuova asfaltatura.

La fase estiva è stata quindi dedicata alla pavimentazione, mentre la segnaletica orizzontale verrà tracciata soltanto dopo che il nuovo asfalto avrà completato il necessario processo di stabilizzazione.

Il ringraziamento ai cittadini

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento ai cittadini per la collaborazione dimostrata durante il periodo dei lavori. La chiusura temporanea del parcheggio e le limitazioni introdotte nelle diverse fasi del cantiere hanno infatti comportato inevitabili disagi, soprattutto per chi frequenta abitualmente il cimitero.

Il Comune si è scusato per le difficoltà arrecate, sottolineando come le limitazioni fossero necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza delle opere e ottenere un risultato duraturo.