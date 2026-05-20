Mandello. Concluso il corso di educazione stradale

A chiudere il percorso educativo è stata la tradizionale “Biciclettata”, appuntamento ormai consolidato che si è svolto nelle giornate del 12, 13 e 14 maggio negli spazi di Piazza Italia e Piazza del Mercato, trasformati per l’occasione in un piccolo percorso didattico dedicato alla sicurezza stradale.

Durante le attività, i bambini hanno potuto mettere in pratica quanto appreso nel corso dell’anno scolastico attraverso esercizi e simulazioni legate alla circolazione stradale, imparando in modo semplice e divertente le principali regole da rispettare quando si va in bicicletta o si attraversa la strada.

Al termine del percorso formativo, il Sindaco ha consegnato ai bambini della sezione Grandi la simbolica patente di guida per la bicicletta, riconoscimento che rappresenta la conclusione del progetto educativo e l’impegno dimostrato dai piccoli partecipanti.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di educazione stradale promosso durante tutto l’anno scolastico nelle scuole del territorio comunale e realizzato grazie al supporto e all’impegno della Polizia Locale, che nei mesi scorsi ha coinvolto anche gli alunni delle scuole primarie e secondarie attraverso incontri dedicati ai principali temi della sicurezza stradale.

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole della strada e promuovere comportamenti corretti e responsabili fin dall’infanzia, attraverso attività pratiche e momenti formativi calibrati sull’età degli studenti.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento al Soccorso Alpini per la preziosa presenza e la collaborazione offerta durante lo svolgimento dell’iniziativa, contribuendo alla buona riuscita delle giornate dedicate ai bambini.