Mandello. Concluso il corso di educazione stradale

A chiudere il percorso formativo è stata la tradizionale “Biciclettata”
Organizzata dal Comune con il supporto della Polizia Locale e la collaborazione del Soccorso Alpini
MANDELLO – Si è concluso con entusiasmo e grande partecipazione anche per quest’anno il Corso di Educazione Stradale organizzato dal Comune di Mandello e rivolto ai bambini delle Scuole dell’Infanzia del territorio comunale.
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