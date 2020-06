Mandello, contro i vandali installate le telecamere in stazione a Olcio

Stazione ora video-sorvegliata a Olcio di Mandello

Esaudita da RFI la richiesta di Concertando che ha in ‘cura’ la stazione

MANDELLO – Dopo diversi episodi di danneggiamento, ora c’è un deterrente contro i vandalismi: alla stazione di Olcio a Mandello sono arrivate le telecamere che sorveglieranno la struttura, si all’esterno che nella sala d’attesa.

In tutto sono quattro gli ‘occhi elettronici’ installate da RFI su richiesta dell’associazione Concertando a cui è stata affidata la stazione come sede per attività di volontariato. In quattro anni, l’associazione si è data da fare per rimettere a nuovo l’immobile delle ferrovie, a partire dalla pavimentazione della sala interna, l’abbellimento delle aiuole esterne e l’avvio dei lavori per la sistemazione dei bagni.

Il lavoro dei volontari, però, spesso e volentieri doveva fare i conti con atti di danneggiamenti da parte di ignoti contro gli arredi della sala d’attesa, scritte sui muri, addirittura il box per lo scambio dei libri era stato preso di mira. Ora, con le telecamere, si spera che ciò non accada di nuovo e se dovesse succedere, almeno, si potranno scoprire i responsabili.

“Quattro anni di insulti, perché ogni atto di questo tipo era un insulto al nostro impegno, sofferenze, rabbia, di non capire perché nessuno fa niente, ma ora e più che mai i risultati iniziano a vedersi – commenta Giuseppe Martinelli, presidente di Concertando – un “Grazie” a tutto lo staff RFI che ci ha sostenuto e accompagnato strada facendo. E’ un grande risultato quello che è stato ottenuto”.

L’associazione guarda al progetto iniziale, trasformare la stazione in un circolo culturale aperto a tutti, e si interroga sul futuro: “Servirebbe più attenzione, dialogo, noi proseguiremo ma, dopo quattro anni, la strada dovrà semplificarsi, servirà chiarezza, meno protagonismo, più coesione – prosegue Martinelli – Sappiamo che ci saranno presto le elezioni a Mandello e con la futura amministrazione comunale, chiunque sia a guidarla, vorremmo avere sinergia e confronto su questo importante progetto”.