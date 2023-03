Mandello, da maggio la sosta torna a pagamento. Novità in vista

Al via l’assegnazione dei ‘bollini blu’ per i residenti

Dal prossimo autunno, nei weekend i parcheggi saranno a pagamento anche ‘fuori stagione’. Il sindaco: “Alla ricerca di nuove soluzioni”

MANDELLO – Sta per iniziare la stagione turistica a Mandello e con essa anche la gestione della sosta a pagamento nella zona lago che scatterà dal 1 maggio fino al 31 ottobre.

Intanto, dal 1 aprile, inizierà la distribuzione dei bollini blu per i residenti che possono fare richiesta (in fondo all’articolo alcune informazioni utili) e ritirarli presso la Polizia Locale.

Tra le novità previste dall’amministrazione comunale c’è l’introduzione del pagamento anche durante i weekend (sabato e domenica) e nei festivi anche ‘fuori stagione’ ovvero a partire dal prossimo 1 novembre fino 31 marzo mentre dal prossimo anno si pagherà tutti i giorni a partire dal 1 aprile.

Inoltre, riguardo ai bollini blu, è stata introdotta una zona ad “alta rotazione” dove non saranno validi, ovvero Piazza Mercato, Piazza Garibaldi e Via Medaglie Olimpiche.

“Siamo un po’ in ritardo sui tempi ordinari di avvio della procedura a causa di alcune riflessioni più generali su tutto il territorio comunale ed in particolare delle frazioni montane. La sola gestione a pagamento dei parcheggi esistenti risultava antieconomica e si è quindi tralasciata al momento questa soluzione – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – E’ necessaria la realizzazione di nuovi parcheggi destinati ai turisti, già individuati nella variante generale di Piano di governo del territorio”.

“Altro ragionamento – aggiunge il sindaco – per i parcheggi interrati presenti nelle frazioni di Olcio e Somana, spesso trasformati in stalli auto riservati per i quali si stanno attivando progetti pilota di affitto dei posti, sulla falsa riga del posteggio per camper in area Cima. Non è facile individuare una soluzione che coniughi le necessità di turisti, attività commerciali, attività produttive, residenti mandellesi e residenti nelle zone in cui è attiva la gestione della sosta”.

L’obiettivo “nei prossimi due anni, studiando i dati di rilascio di bollini ed abbonamenti – spiega Fasoli – sarà quello di individuare o creare aree dedicate ad ogni tipologia di fruitore (residente, turista. Lavoratore) Tali soluzioni saranno replicate in ogni area del paese dove sono presenti queste criticità”.

BOLLINI BLU

CHI PUÒ OTTENERLI?

A) Residenti anagrafici – intesi come appartenenti allo stesso nucleo familiare ma tutti

residenti insieme – costo e numero di bollini seguente:

a) 10 €/anno/per la 1^ veicolo,

b) 15 €/anno/ per la 2^ veicolo,

c) 30 €/anno/ dalla 3^ veicolo in poi;

B) dipendenti/titolari attività economico/produttive con sede nell’area interessata dagli stalli

a pagamento (tra la ferrovia ed il lago-dalla SP72/Via Pra Magno sino a via G.Cesare

intersezione con nuovo collegamento alla SP72): massimo 5 “bollini blu” per ogni attività – 30 €/anno/veicolo;

C) proprietari o affittuari di seconde case poste su tutto il territorio comunale.

1) PROPRIETARI:

a) veicolo intestato al proprietario dell’immobile (come da nome sul rogito),

b) veicoli intestati ai familiari presenti nello stesso stato di famiglia del proprietario,

– solo se dimostrano la titolarità di utenza TARI in regola con i pagamenti nell’anno 2022,

– 30 €/anno/auto – massimo 2 auto.

D) Affittuari:

a) solo con regolare contratto d’affitto registrato,

b) in regola con pagamento TARI anno 2022.

c) massimo di 2 veicoli – 30 €/anno/veicolo.

d) NO bollini blu per attività ricettive in genere come case vacanze-alberghi- affittacamere-B&B- etc. ma saranno disponibili abbonamenti da 3,7 e 20 giorni.

VALIDITA’ temporale e territoriale – VEICOLI ammessi al bollino blu.

Il Bollino blu sarà valido per l’anno solare inteso dal 1° aprile dell’anno di rilascio al 31 marzo dell’anno successivo in tutte le aree con stalli al suolo dipinti di blu.

I bollini potranno essere rilasciati a veicoli per i quali si ha la titolarità riportata sulla carta di circolazione, ovvero:

a) intestazione diretta,

b) noleggio a lungo termine solo se pari o superiore a 6 mesi,

c) auto aziendale con uso esclusivo (“fringe benefit”) da dimostrare con documento

dell’azienda proprietaria,

d) utilizzatore unico per più di 30 giorni come da carta di circolazione (intestazione

temporanea),

Sarà altresì introdotta la possibilità di abbonamento breve:

– 20 € per 3 giorni;

– 40 € per 7 giorni;

– 100 € per 30 giorni.