Mandello, dalla Regione 100 mila euro per il muro del campo sportivo

Nuovi fondi regionali recepiti dal Comune di Mandello

Serviranno a finanziare i lavori per il muro del campo sportivo

MANDELLO – Un aiuto sicuramente gradito quello che arriverà da Regione Lombardia al Comune di Mandello: 100 mila euro per la realizzazione del nuovo muro del campo sportivo, sulla sponda del torrente Meria.

Il contributo è frutto di un bando regionale vinto dall’amministrazione mandellese e andrà a finanziare per il 50% i costi dell’intervento, in tutto 250 mila euro. I lavori saranno inseriti nel piano triennale delle Opere Pubbliche e sono da realizzarsi entro giugno per non perdere i fondi stanziati dal Pirellone.

“Su un totale di 6,5 milioni di opere tra quelle in fase di realizzazione e da mettere a gara, siamo riusciti a ottenere 1,7 milioni di contributi da terzi e da bandi – sottolinea l’assessore Andrea Tagliaferri – sommati a quelli ottenuti per il nuovo lungolago di Olcio e per i lavori alla scuola Pertini arriviamo a ben 2,2 milioni di euro, risorse che Mandello non dovrà mettere di tasca propria”.

Nei prossimi giorni è prevista l’uscita dei bandi di gara per i lavori del primo lotto dell’ex area Pra Magno, per la sistemazione del roccione sulla provinciale all’ingresso del paese e dello Svincolo di Maggiana.