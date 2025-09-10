Mandello, ci siamo: domani prende il via il Motoraduno Internazionale della Moto Guzzi

Quattro giorni di eventi tra passione, spettacoli e cultura motoristica nel paese che ha visto nascere la Moto Guzzi (Programma e Mappa completi)

L’edizione 2025 segna la tappa verso il 2026, anno in cui apriranno i nuovi spazi produttivi ed espositivi della fabbrica di via Parodi

MANDELLO DEL LARIO – L’attesa è finita: da domani, giovedì 11 settembre, Mandello del Lario tornerà a trasformarsi nella capitale mondiale della Moto Guzzi. Per quattro giorni, fino a domenica 14, la cittadina lariana accoglierà migliaia di appassionati pronti a celebrare un marchio che da oltre un secolo unisce motociclisti di ogni generazione.

Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi e l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House offriranno un programma ricchissimo: mostre, visite guidate, concerti, il tradizionale Mercatino dell’Aquila, escursioni e naturalmente l’esposizione delle moto storiche che faranno da cornice a uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati delle due ruote.

La festa prenderà il via domani mattina, con l’arrivo dei primi gruppi di motociclisti che raggiungeranno Mandello da tutta Italia e dall’estero. L’atmosfera sarà quella di sempre: un grande incontro tra amici legati dalla passione per la Guzzi, che ancora una volta invaderanno pacificamente le vie e le piazze della città.

Quest’anno l’evento assume un significato particolare: la storica fabbrica di via Parodi è al centro di un importante progetto di rinnovamento che porterà, nel 2026, all’apertura di nuovi spazi produttivi ed espositivi. Nel frattempo, i visitatori avranno la possibilità di accedere al Museo Storico Moto Guzzi, che custodisce oltre 150 modelli e che sarà visitabile per l’ultima volta nel suo allestimento attuale.

Non mancheranno le occasioni di shopping presso lo shop ufficiale Moto Guzzi, con abbigliamento e accessori dedicati al marchio dell’Aquila.

Domani, dunque, Mandello del Lario si accenderà di motori, musica e storie. Per i Guzzisti e per chiunque ami la cultura motociclistica sarà un ritorno attesissimo, in un settembre che si preannuncia ancora una volta indimenticabile.

Programma Eventi