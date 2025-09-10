Mandello, ci siamo: domani prende il via il Motoraduno Internazionale della Moto Guzzi

Motoraduno Guzzi Mandello 2025

Quattro giorni di eventi tra passione, spettacoli e cultura motoristica nel paese che ha visto nascere la Moto Guzzi (Programma e Mappa completi)

L’edizione 2025 segna la tappa verso il 2026, anno in cui apriranno i nuovi spazi produttivi ed espositivi della fabbrica di via Parodi

MANDELLO DEL LARIO – L’attesa è finita: da domani, giovedì 11 settembre, Mandello del Lario tornerà a trasformarsi nella capitale mondiale della Moto Guzzi. Per quattro giorni, fino a domenica 14, la cittadina lariana accoglierà migliaia di appassionati pronti a celebrare un marchio che da oltre un secolo unisce motociclisti di ogni generazione.

Motoraduno Guzzi Mandello 2025

Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi e l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House offriranno un programma ricchissimo: mostre, visite guidate, concerti, il tradizionale Mercatino dell’Aquila, escursioni e naturalmente l’esposizione delle moto storiche che faranno da cornice a uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati delle due ruote.

La festa prenderà il via domani mattina, con l’arrivo dei primi gruppi di motociclisti che raggiungeranno Mandello da tutta Italia e dall’estero. L’atmosfera sarà quella di sempre: un grande incontro tra amici legati dalla passione per la Guzzi, che ancora una volta invaderanno pacificamente le vie e le piazze della città.

Motoraduno Guzzi Mandello 2025

Quest’anno l’evento assume un significato particolare: la storica fabbrica di via Parodi è al centro di un importante progetto di rinnovamento che porterà, nel 2026, all’apertura di nuovi spazi produttivi ed espositivi. Nel frattempo, i visitatori avranno la possibilità di accedere al Museo Storico Moto Guzzi, che custodisce oltre 150 modelli e che sarà visitabile per l’ultima volta nel suo allestimento attuale.

Non mancheranno le occasioni di shopping presso lo shop ufficiale Moto Guzzi, con abbigliamento e accessori dedicati al marchio dell’Aquila.

Domani, dunque, Mandello del Lario si accenderà di motori, musica e storie. Per i Guzzisti e per chiunque ami la cultura motociclistica sarà un ritorno attesissimo, in un settembre che si preannuncia ancora una volta indimenticabile.

PROGRAMMA e MAPPA COMPLETI

Programma Eventi

GIOVEDI 11 settembre 2025

Ore 09:00

Moto tour dei musei e del Lario
Piazzale Moto Guzzi
Info: museotorremaggiana@gmail.com

Ore 10 – 18

Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop

Ore 15 – 20

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi

Inaugurazione mostra “Velocità e visione. La vita di Giulio Cesare Carcano tra barche e motori”
Opening exhibition “Speed ​​and vision. The life of Giulio Cesare Carcano between boats and engines”
Piazza Garibaldi

Ore 18:30
Apertura cucine
opening of refreshment areas

Ore 21
Spettacolo musicale
Music show
Piazza Mercato

Proiezione film “Viaggio Oltre la Meta”
“Viaggio Oltre la Meta” film
Teatro Municipale, Piazza Leonardo da Vinci

 

VENERDÌ 12 settembre 2025

Ore 9-13 / 13:30-17

visita torre Maggiana
Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Ore 9 – 19
Mercatino dell’Aquila
Eagle market
Oratorio San Lorenzo, Via 24 Maggio

Ore 10 – 18

Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop

Stand Motoraduno Internazionale – Reception e registrazione
Reception and Registration
Ingresso Moto Guzzi e Piazza Garibaldi

Esposizione Moto Guzzi Norge del Naco
The Moto Guzzi of Giuseppe “Naco” Guzzi
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Moto Storiche e accensione motori
Vintage motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Moto Beroggi
Artistic motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Galletti
Galletti exhibition
Piazzale Moto Guzzi

Esposizione Motocarri
Motocarri exhibition
Via Bertola

Stand ASI
Piazza Moto Guzzi

Esposizione 3×3 Mulo Meccanico e V7 Sidecar Polizia
Exhibition 3×3 Mulo Meccanico and V7 Police Sidecar
Via Alessandro Manzoni

Mostra Circuito del Lario
Circuito del Lario exhibition
Oratorio San Lorenzo – Piazza Giovanni XXIII

Mostra fotografica “Mandello al Museo”
Pictures exhibition
Sala Polifunzionale Lido Comunale

Ore 10 – 20

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi

Custom Street
Customizers stands
Piazza Garibaldi

Dalle ore 12
Apertura cucine
Opening of refreshment areas

Ore 18,30-23,30
Live Music
Campo Sportivo

Ore 19-21
Live Music
Piazza Garibaldi

Ore 21
Spettacolo musicale
Music show
Campo sportivo

Ore 21
Spettacolo musicale
Music show
Piazza Mercato

 

SABATO 13 settembre 2025

Ore 9 – 19
Mercatino dell’Aquila
Eagle market
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII

Ore 10 – 18

Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop

Stand Motoraduno Internazionale – Reception e registrazione
Reception and Registration
Ingresso Moto Guzzi e Piazza Garibaldi

Visita torre Maggiana
Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Esposizione Moto Guzzi Norge del Naco
The Moto Guzzi of Giuseppe “Naco” Guzzi
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Moto Storiche e accensione motori
Vintage motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Moto Beroggi
Artistic motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Galletti
Galletti exhibition
Piazzale Moto Guzzi

Esposizione Motocarri
Motocarri exhibition
Via Bertola

Stand ASI
Piazza Moto Guzzi

Esposizione 3×3 Mulo Meccanico e V7 Sidecar Polizia
Exhibition 3×3 Mulo Meccanico and V7 Police Sidecar
Via Alessandro Manzoni

Mostra Circuito del Lario
Circuito del Lario exhibition
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII

Mostra fotografica “Mandello al Museo”
Pictures exhibition
Sala Polifunzionale Lido Comunale

Banda percussioni itinerante

Ore 10 – 20

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi

Custom Street
Customizers stands
Piazza Garibaldi

Dalle ore 12
Apertura cucine
Opening of refreshment areas

Ore 16:30
Sfilata Moda e Motori
Fashion and Motor Show
Piazza Italia

Ore 19-21
Live Music
Piazza Garibaldi

Ore 21
Spettacolo musicale – Undercover
Music show
Piazza Mercato

 

DOMENICA 14 settembre 2025

Ore 9 – 16
Mercatino dell’Aquila
Eagle market
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII

Ore 10 – 18

Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop

Ore 10 – 13

Stand Motoraduno Internazionale – Reception e registrazione
Reception and Registration
Ingresso Moto Guzzi e Piazza Garibaldi

Visita torre Maggiana
Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Esposizione Moto Guzzi Norge del Naco
The Moto Guzzi of Giuseppe “Naco” Guzzi
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Moto Storiche e accensione motori
Vintage motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Moto Beroggi
Artistic motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci

Esposizione Galletti
Galletti exhibition
Piazzale Moto Guzzi

Esposizione Motocarri
Motocarri exhibition
Via Bertola

Stand ASI
Piazza Moto Guzzi

Esposizione 3×3 Mulo Meccanico e V7 Sidecar Polizia
Exhibition 3×3 Mulo Meccanico and V7 Police Sidecar
Via Alessandro Manzoni

Mostra Circuito del Lario
Circuito del Lario exhibition
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII

Mostra fotografica “Mandello al Museo”
Pictures exhibition
Sala Polifunzionale Lido Comunale

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi

Dalle ore 12
Apertura cucine
Opening of refreshment areas

Ore 15
Estrazione lotteria Motoraduno Internazionale – Saluti e chiusura Raduno
Lottery draw – closing ceremony
Piazza del Mercato