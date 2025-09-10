Mandello, ci siamo: domani prende il via il Motoraduno Internazionale della Moto Guzzi

Quattro giorni di eventi tra passione, spettacoli e cultura motoristica nel paese che ha visto nascere la Moto Guzzi (Programma e Mappa completi)
L’edizione 2025 segna la tappa verso il 2026, anno in cui apriranno i nuovi spazi produttivi ed espositivi della fabbrica di via Parodi
MANDELLO DEL LARIO – L’attesa è finita: da domani, giovedì 11 settembre, Mandello del Lario tornerà a trasformarsi nella capitale mondiale della Moto Guzzi. Per quattro giorni, fino a domenica 14, la cittadina lariana accoglierà migliaia di appassionati pronti a celebrare un marchio che da oltre un secolo unisce motociclisti di ogni generazione.
Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi e l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House offriranno un programma ricchissimo: mostre, visite guidate, concerti, il tradizionale Mercatino dell’Aquila, escursioni e naturalmente l’esposizione delle moto storiche che faranno da cornice a uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati delle due ruote.
La festa prenderà il via domani mattina, con l’arrivo dei primi gruppi di motociclisti che raggiungeranno Mandello da tutta Italia e dall’estero. L’atmosfera sarà quella di sempre: un grande incontro tra amici legati dalla passione per la Guzzi, che ancora una volta invaderanno pacificamente le vie e le piazze della città.
Quest’anno l’evento assume un significato particolare: la storica fabbrica di via Parodi è al centro di un importante progetto di rinnovamento che porterà, nel 2026, all’apertura di nuovi spazi produttivi ed espositivi. Nel frattempo, i visitatori avranno la possibilità di accedere al Museo Storico Moto Guzzi, che custodisce oltre 150 modelli e che sarà visitabile per l’ultima volta nel suo allestimento attuale.
Non mancheranno le occasioni di shopping presso lo shop ufficiale Moto Guzzi, con abbigliamento e accessori dedicati al marchio dell’Aquila.
Domani, dunque, Mandello del Lario si accenderà di motori, musica e storie. Per i Guzzisti e per chiunque ami la cultura motociclistica sarà un ritorno attesissimo, in un settembre che si preannuncia ancora una volta indimenticabile.
PROGRAMMA e MAPPA COMPLETI
Programma Eventi
GIOVEDI 11 settembre 2025
Ore 09:00
Moto tour dei musei e del Lario
Piazzale Moto Guzzi
Info: museotorremaggiana@gmail.com
Ore 10 – 18
Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop
Ore 15 – 20
Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi
Inaugurazione mostra “Velocità e visione. La vita di Giulio Cesare Carcano tra barche e motori”
Opening exhibition “Speed and vision. The life of Giulio Cesare Carcano between boats and engines”
Piazza Garibaldi
Ore 18:30
Apertura cucine
opening of refreshment areas
Ore 21
Spettacolo musicale
Music show
Piazza Mercato
Proiezione film “Viaggio Oltre la Meta”
“Viaggio Oltre la Meta” film
Teatro Municipale, Piazza Leonardo da Vinci
VENERDÌ 12 settembre 2025
Ore 9-13 / 13:30-17
visita torre Maggiana
Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)
Ore 9 – 19
Mercatino dell’Aquila
Eagle market
Oratorio San Lorenzo, Via 24 Maggio
Ore 10 – 18
Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop
Stand Motoraduno Internazionale – Reception e registrazione
Reception and Registration
Ingresso Moto Guzzi e Piazza Garibaldi
Esposizione Moto Guzzi Norge del Naco
The Moto Guzzi of Giuseppe “Naco” Guzzi
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Moto Storiche e accensione motori
Vintage motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Moto Beroggi
Artistic motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Galletti
Galletti exhibition
Piazzale Moto Guzzi
Esposizione Motocarri
Motocarri exhibition
Via Bertola
Stand ASI
Piazza Moto Guzzi
Esposizione 3×3 Mulo Meccanico e V7 Sidecar Polizia
Exhibition 3×3 Mulo Meccanico and V7 Police Sidecar
Via Alessandro Manzoni
Mostra Circuito del Lario
Circuito del Lario exhibition
Oratorio San Lorenzo – Piazza Giovanni XXIII
Mostra fotografica “Mandello al Museo”
Pictures exhibition
Sala Polifunzionale Lido Comunale
Ore 10 – 20
Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi
Custom Street
Customizers stands
Piazza Garibaldi
Dalle ore 12
Apertura cucine
Opening of refreshment areas
Ore 18,30-23,30
Live Music
Campo Sportivo
Ore 19-21
Live Music
Piazza Garibaldi
Ore 21
Spettacolo musicale
Music show
Campo sportivo
Ore 21
Spettacolo musicale
Music show
Piazza Mercato
SABATO 13 settembre 2025
Ore 9 – 19
Mercatino dell’Aquila
Eagle market
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII
Ore 10 – 18
Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop
Stand Motoraduno Internazionale – Reception e registrazione
Reception and Registration
Ingresso Moto Guzzi e Piazza Garibaldi
Visita torre Maggiana
Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)
Esposizione Moto Guzzi Norge del Naco
The Moto Guzzi of Giuseppe “Naco” Guzzi
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Moto Storiche e accensione motori
Vintage motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Moto Beroggi
Artistic motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Galletti
Galletti exhibition
Piazzale Moto Guzzi
Esposizione Motocarri
Motocarri exhibition
Via Bertola
Stand ASI
Piazza Moto Guzzi
Esposizione 3×3 Mulo Meccanico e V7 Sidecar Polizia
Exhibition 3×3 Mulo Meccanico and V7 Police Sidecar
Via Alessandro Manzoni
Mostra Circuito del Lario
Circuito del Lario exhibition
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII
Mostra fotografica “Mandello al Museo”
Pictures exhibition
Sala Polifunzionale Lido Comunale
Banda percussioni itinerante
Ore 10 – 20
Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi
Custom Street
Customizers stands
Piazza Garibaldi
Dalle ore 12
Apertura cucine
Opening of refreshment areas
Ore 16:30
Sfilata Moda e Motori
Fashion and Motor Show
Piazza Italia
Ore 19-21
Live Music
Piazza Garibaldi
Ore 21
Spettacolo musicale – Undercover
Music show
Piazza Mercato
DOMENICA 14 settembre 2025
Ore 9 – 16
Mercatino dell’Aquila
Eagle market
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII
Ore 10 – 18
Visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop
Free visits to the Moto Guzzi Museum, test ride, shop
Ore 10 – 13
Stand Motoraduno Internazionale – Reception e registrazione
Reception and Registration
Ingresso Moto Guzzi e Piazza Garibaldi
Visita torre Maggiana
Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)
Esposizione Moto Guzzi Norge del Naco
The Moto Guzzi of Giuseppe “Naco” Guzzi
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Moto Storiche e accensione motori
Vintage motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Moto Beroggi
Artistic motorcycle exhibition
Piazza Leonardo da Vinci
Esposizione Galletti
Galletti exhibition
Piazzale Moto Guzzi
Esposizione Motocarri
Motocarri exhibition
Via Bertola
Stand ASI
Piazza Moto Guzzi
Esposizione 3×3 Mulo Meccanico e V7 Sidecar Polizia
Exhibition 3×3 Mulo Meccanico and V7 Police Sidecar
Via Alessandro Manzoni
Mostra Circuito del Lario
Circuito del Lario exhibition
Oratorio San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII
Mostra fotografica “Mandello al Museo”
Pictures exhibition
Sala Polifunzionale Lido Comunale
Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura
The Streets of Naco – a Guzzi as a travel companion, companion of adventure
Piazza Garibaldi
Dalle ore 12
Apertura cucine
Opening of refreshment areas
Ore 15
Estrazione lotteria Motoraduno Internazionale – Saluti e chiusura Raduno
Lottery draw – closing ceremony
Piazza del Mercato