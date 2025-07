Mandello del Lario. Installate due nuove casette dell’acqua

Due casette dell’acqua in via Pini e in via Dante Alighieri

L’erogazione dell’acqua sarà possibile solo tramite tessera

MANDELLO DEL LARIO – Sono state installate due nuove casette dell’acqua nel comune di Mandello del Lario: una in via Pini, nel centro cittadino, e l’altra in via Dante Alighieri, nella località Molina. Gli impianti sono stati acquistati e installati da Lario Reti Holding, che si occuperà anche della loro gestione, sostenendo integralmente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

“L’acqua erogata è di alta qualità, sicura e costantemente controllata: proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta a rigorosi test di qualità presso il Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. All’interno degli impianti, l’acqua viene filtrata tramite carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro, ed è disponibile sia refrigerata che gassata” spiegano da Lario Reti Holding.

“L’attivazione della nuova casetta dell’acqua segna un importante passo avanti per un servizio già presente sul nostro territorio, ora gestito in modo più efficiente e sostenibile – dichiara Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello del Lario – Questa iniziativa risponde alle reali esigenze dei cittadini, rafforza il nostro impegno nella tutela ambientale e contribuisce concretamente alla riduzione dell’uso della plastica. Ringraziamo Lario Reti Holding per la preziosa collaborazione e per aver sostenuto integralmente i costi di installazione e gestione. Ci auguriamo che la comunità sappia apprezzare il valore di questa proposta e ne faccia un uso responsabile e consapevole”.

Le casette, equipaggiate con sistemi tecnologici all’avanguardia che permettono la gestione da remoto degli impianti, erogheranno acqua al costo di 0,05 euro al litro. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite tessera dedicata, senza utilizzo di contanti; la tessera potrà essere acquistata e ricaricata comodamente presso il totem elettronico situato all’ingresso del Municipio in via Manzoni.

Il sistema a tessera assicura maggiore sicurezza, eliminando l’uso del denaro contante e riducendo così il rischio di atti vandalici o furti che potrebbero compromettere la continuità del servizio.