Mandello del Lario, torna il Michy Motor Day nel ricordo di Michele

Sabato 23 e domenica 24 maggio in piazza del Mercato esposizioni, stunt show e musica dal vivo

Il “Michy Motor Day 2026” per la prima volta a Mandello: una due giorni dedicata al mondo dei motori tra spettacoli, esposizioni e iniziative solidali nel ricordo di Michele

MANDELLO -Il rombo dei motori tornerà a farsi sentire sul lago nel ricordo di “Michy”. A Mandello del Lario è tutto pronto per il “Michy Motor Day 2026”, la manifestazione organizzata dall’associazione “Michy… sempre con noi”, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio in piazza del Mercato.

Per la prima volta l’evento si svolgerà a Mandello del Lario e non ad Abbadia Lariana, località che negli anni scorsi aveva ospitato la manifestazione. Il “Michy Motor Day” è infatti un appuntamento che viene organizzato annualmente nel ricordo di Michele, bambino di 10 anni scomparso nel 2015 dopo aver combattuto contro un sarcoma osseo.

Grande appassionato di motori e rally, Michy è oggi ricordato attraverso le attività dell’associazione nata in suo nome, impegnata nella raccolta fondi a favore dell’Istituto dei Tumori di Milano. Da questa esperienza è nato il “Michy Motor Day”, una manifestazione di due giorni dedicata al mondo dei motori, della solidarietà e dell’aggregazione, con il coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio.

Il programma prenderà il via sabato alle 15 con l’inaugurazione della manifestazione. A seguire è previsto lo spettacolo del team “Moto Stunt Show”, mentre alle 18.30 aprirà la cucina allestita in piazza del Mercato, con possibilità di asporto. La serata proseguirà con intrattenimento e musica acustica curata dalla Project Rock School.

La seconda giornata, domenica 24 maggio, inizierà invece alle 9 con l’esposizione di auto, moto e associazioni tra la piazza del Mercato e le aree limitrofe. Alle 10 sarà celebrata la messa in ricordo di Michy nella chiesa arcipretale di San Lorenzo a Mandello del Lario.

Alle 11 è prevista l’accensione dei motori con il saluto dedicato a Michy e Stefano, mentre mezz’ora più tardi riaprirà la cucina della manifestazione, ancora con servizio anche da asporto. Per tutta la giornata saranno presenti esposizioni di moto e mezzi, fino alla chiusura della manifestazione prevista alle 17 con il taglio della torta e l’estrazione dei premi.

L’evento gode del patrocinio dei Comuni di Mandello del Lario e Abbadia Lariana e vede la collaborazione di numerose associazioni del territorio, tra cui Avis, Aido e altre realtà locali.