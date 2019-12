Mandello, domenica la mostra delle associazioni a Molina

Trenta stand e vendita di prodotti per beneficenza

Appuntamento a Molina domenica, nel pomeriggio palloncini e merenda

MANDELLO – Appuntamento diventato una tradizione della stagione natalizia di Mandello, torna anche quest’anno la Mostra delle Associazioni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Mandello, riunisce il mondo associativo della città lariana: una trentina saranno i banchetti delle realtà del territorio, con i propri prodotti e idee regalo in vendita per finanziare le attività delle stesse associazioni.

Come sempre, l’evento si svolgerà nella frazione di Molina ed è in programma questa domenica 8 dicembre. La mostra sarà visitabile dalla mattina dalle 10, nel pomeriggio alle 16 è previsto il lancio dei palloncini e alle 16.30 la merenda per i bimbi, grazie alla collaborazione dei commercianti, con pane e nutella preparato dai ragazzi diversamente abili della Polisportiva.

Durante la giornata sono previsti momenti musicali con la Project Rock School, caldarroste preparate dai volontari del Mato Grosso e vin brulé a cura degli Alpini.