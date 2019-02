Sul palco a Mandello la comica di Zelig, Claudia Penoni

Sabato 2 marzo, alle ore 21, al Cine teatro Fabrizio de Andrè

MANDELLO – Nella vita di una donna ci sono donne molto presenti e altre che si incrociano di sfuggita, alcune addirittura le conosciamo solo grazie ad una fotografia. Eppure proprio queste che ci sembrano così lontane, le scopriamo pericolosamente vicine: basta infatti che il nostro uomo le veda e anche di lui, spesso, non ci resta che la fotografia.

Claudia Penoni si tuffa con ironia nella guerra dei sessi e ne riemerge con uno spettacolo che diventa un piccolo trattato umoristico “da camera”. Con un tono da entomologa dei sentimenti, porta in scena con stupore, considerazioni e caratteri di quel curioso luna park, a volte meraviglioso a volte ridicolo, che è l’odissea quotidiana della donna degli anni 2000.

Esiste un’Itaca a cui approdare? O è solo un perenne beccheggiare in balia dei venti e degli eventi? Un lieto fine c’è, ma come nei migliori thriller è un finale in cui i ruoli del buono e del cattivo si invertono e le donne da sempre considerate “costole” del maschio mostrano a sorpresa di discendere da ben altri attributi!

Cripztak nel “Cinema Polacco”, in coppia con Leonardo Manera, e la Signora Varagnolo, entrambi presentati a “Zelig”, sono i personaggi che hanno reso popolare il talento comico di Claudia Penoni, in scena questo sabato al Teatro De André di Mandello con la regia di Daniele Sala.

Frequenta il Laboratorio Teatrale di Torino e il corso di doppiaggio cinematografico e televisivo presso Videodelta, che le permette di “prestare” la sua voce a molti personaggi in film, soap-opera e cartoni animati. Successivamente frequenta il corso di canto presso il Centro Jazz di Torino e un Work shop coordinato dall’”Actor’s Center of Rome” tenuto da Michael Margotta, membro dell’Actor’s Studio of New-York.

Comincia così ad assecondare la sua inclinazione comica che la porterà nel corso degli anni a lavorare sempre più spesso in commedie brillanti. Il passaggio perfettamente riuscito dalla tragica Fedra di Racine (appena un anno dopo, nel 1996) alla commedia di Gaber e Luporini “Lo strano caso di Alessandro e Maria”, mostra l’estrema versatilità che contraddistingue il suo talento attoriale.

Diverse sono le sue partecipazioni televisive in sit-com, fiction e varietà, tra cui: “O LA VA O LA SPACCA” film tv con E. Greggio , “IL MAMMO” sit-com con E. Iacchetti, “SATURDAY NIGHT LIVE” varietà regia L. Lorenzini, “MAURIZIO COSTANZO SHOW” e “QUASI TG” tg satirico con Rocco Tanica.

Nel 2006 vince il Festival di Cabaret “Valsugana Ridens” ed è nel cast di Zelig Off. Nel 2007 comincia la sua partecipazione a Zelig (che durerà per diversi anni) in coppia con Leonardo Manera, interpretando il personaggio di Cripztak nel Cinema Polacco. Sempre a Zelig partecipa da solista con il personaggio della Signora Varagnolo. Dal 2007 è protagonista della sit-com Life Bites (nel ruolo della mamma) in onda sul canale Disney Channel e Italia 1, arrivata alla 7^ serie. Nel 2009 è nel cast del film di Checco Zalone “Cado dalle nubi” e nel 2011 in quello di Ezio Greggio “Box Office 3D”.

Nel 2011 (insieme con M. Antonelli, A. Faiella e R. Pelusio) dà vita al progetto teatrale “Stasera non escort” (che porteranno in scena per 3 stagioni), uno spettacolo che prende forma all’interno del movimento “Se non ora quando” e che nasce dall’esigenza di utilizzare le “armi” della satira per costruire una comicità impegnata, attenta all’universo femminile. Negli stessi anni è in tournée col suo spettacolo “In attesa di pensione”.

Nel 2013/2014 è in scena, con il comico emiliano Vito, con gli spettacoli “Il malanno immaginario” e “Vampiri a Bologna” entrambi scritti da Francesco Freyrie e con la regia di D. Sala.

Dopo il successo di “Stasera non escort” il quartetto femminile lavora ad un nuovo ambizioso progetto, una versione tutta al femminile del celebre testo di Griffiths “Comedians”, per la regia di Renato Sarti, in tour nel 2015/2016. Sempre nel 2015/2016, nuovamente con Vito, è in tournée con la commedia psicologica “Ogni martedì alle 18”, di F. Freyrie e A. Zalone mentre nella stagione 2016/2017 con “Adamo e Deva” scritto dagli stessi autori. Daniele Sala cura anche la regia del nuovo spettacolo “Donne nella mia vita” con Claudia Penoni unica protagonista in scena, per la stagione teatrale 2018/2019.

La decennale esperienza televisiva come presentatrice consente all’artista di adattarsi brillantemente a tutte le situazioni nella conduzione di serate live e convention aziendali.