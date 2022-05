Quasi conclusi i lavori per il nuovo lungolago di Olcio a Mandello

Spiaggia pronta per la stagione, per il chiosco apertura rinviata alla prossima

MANDELLO – Dopo un’attesa più lunga del previsto, è ormai prossimo alla conclusione l’intervento per il nuovo lungolago di Olcio a Mandello: iniziato nella seconda metà del 2019, l’opera ha subito alcuni contrattempi ma negli ultimi mesi la sua realizzazione è accelerata ed è ormai vicina alla conclusione.

“Attendiamo a breve l’installazione dell’illuminazione del marciapiede, che renderà la strada più sicura, e nei due sottopassi, che sono stati riqualificati – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – i lavori alla spiaggia sono invece terminati e sicuramente sarà fruibile per l’estate”.

La nuova passeggiata è stata progettata dall’arch. Santambrogio, già autore del bel lungolago di Malgrate, e ha previsto due percorsi pedonali, uno a livello della provinciale e uno a livello del lido, decorato da tratti di pavimentazione in legno.

“In queste settimane si proseguirà con la piantumazione del verde – spiega il primo cittadino – l’area del chiosco è terminata all’esterno mentre gli arredi interni dovranno essere realizzati dal futuro gestore. Non ne prevediamo dunque l’apertura per questa estate, prepareremo il bando a settembre e l’affidamento entro fine anno in modo da dare la possibilità al gestore di essere pronto per la prossima stagione”.