Mandello, elicottero e rocciatori al lavoro sopra la strada provinciale (VIDEO)

E’ ripresa questa mattina la messa in sicurezza del ‘roccione’ a Mandello

Elicottero e rocciatori in azione per posizionare le nuove reti protettive

MANDELLO – Sono iniziati intorno alle 10 di venerdì’ mattina i lavori di messa in sicurezza del ‘roccione’, il versante che si erge accanto alla strada provinciale all’ingresso di Mandello. Si tratta della seconda fase dell’intervento partito questa estate.

Un elicottero ha supportato i rocciatori per trasportare in cima alla parete le reti di contenimento che saranno installate sul fianco del massiccio roccioso. Per sicurezza, la strada è rimasta chiusa al traffico circa una trentina di minuti, il tempo necessario all’elicottero di effettuare il trasferimento dei pesanti rotoli di rete.

L’intervento, che dovrebbe concludersi in giornata, prevede anche la sistemazione della parete a livello strada che sarà sagomata per agevolare il passaggio dei mezzi pesanti. In giornata saranno rimosse anche le mantovane installate sopra la strada che sono servite da protezioni durante i lavori di pulizia del versante.

IL VIDEO

LA GALLERIA FOTOGRAFICA