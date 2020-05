Mandello, Fasoli sulla fase 2: “Sentieri aperti ma solo fino a 1.400 metri”

La decisione del sindaco di Mandello: “Abbiamo posto un limite per tutelare soprattutto i soccorritori”

Il primo cittadino ha illustrato in un video le maggiori novità legate alla Fase 2

MANDELLO – Sentieri aperti ma solo fino ai 1.400 metri. E’ questa la decisione presa dal sindaco Riccardo Fasoli che ha postato poco fa un video sulla propria pagina Facebook per illustrare le maggiori novità legate alla cosiddetta Fase 2. “Abbiamo deciso di porre questo limite per tutelare i soccorritori. Quindi si potranno raggiungere solo le località situate sotto i 1.400 metri”. Anche i proprietari di terreni agricoli potranno raggiungere i loro fondi per effettuare attività di manutenzione ma non potranno fermarsi a dormire in seconde case o caselli.

“Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza infatti l’attività motoria ma a patto che la si svolga partendo sempre da casa senza utilizzare mezzi pubblici o privati. Sono vietate le attività ludiche, quindi non si potranno fare giri in moto o con la barca a motore mentre via libera a barca a remi, vela e canoe, considerate attività sportive”.

Fasoli conclude: “Siamo stati abbastanza bravi in questi mesi. Vi invito quindi a resistere ancora un poco. Molti dei casi che abbiamo avuto hanno riguardato persone anziani che sono state contagiate da parenti asintomatici o con lievi sintomi. Quindi i limiti che vengono dati sulle uscite e sui contatti, sono una tutela per voi e per chi vi sta accanto”.