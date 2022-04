Importante compleanno in vista per il Gruppo Alpini di Mandello e Abbadia

Venerdì uno spettacolo teatrale al De André e sabato la cerimonia istituzionale

MANDELLO – Una ricorrenza importante lungo la strada per centenario: il Gruppo Alpini di Mandello e Abbadia si appresta a celebrare il 95esimo anniversario della fondazione del Gruppo. La sua nascita risale di fatto al 1927 e, anche se l’inaugurazione vera e propria risale all’anno successivo, il gruppo ha mantenuto e riconosce la sua costituzione nel 1927.

Quindi, nell’anno in cui le Truppe Alpine celebrano i loro 150 anni di vita e la Sezione ANA di Lecco il suo centenario, anche Mandello festeggerà i 95 anni dei suoi alpini.

“Tra gli alpini c’è questa consuetudine di festeggiare gli anniversari di fondazione, anche ogni lustro a livello di Gruppo. Forse, in un’altra situazione, avremmo potuto anche attendere il nostro Centenario nel 2027, ma, visto tutto quello che abbiamo trascorso e vissuto negli ultimi 2 anni non potevamo non festeggiare – rimarca il capogruppo Claudio Bianchi – Gli alpini mandellesi e abbadiensi devono lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone che vivono in questo splendido territorio. La vita deve tornare lentamente a riprendere. Oltretutto, abbiamo scelto il periodo della primavera anche per questo motivo. Basta tenere la testa sotto terra. È giunta l’ora di iniziare a ricominciare”.

Sarà comunque un programma leggero e non fastoso, visto il periodo dal quale stiamo forse iniziando a fuoriuscire. Un periodo che non ha visto lo stallo per il Gruppo Alpini di Mandello e Abbadia, il quale, invece, ha cercato, nel limite del possibile e osservando le disposizioni in materia di prevenzione dal contagio dal CoVid-19, di organizzare alcune iniziative – principalmente rivolte ai soci, agli aggregati e ai simpatizzanti – nel corso degli ultimi mesi.

Massima priorità dunque alla sicurezza: “Ogni manifestazione di questa due giorni di festa – sottolinea Bianchi – sarà all’insegna del rispetto di tutte le norme ancora vigenti in materia di prevenzione e di contrasto al CoVid-19. Pertanto, raccomandiamo a tutti (soci, aggregati, simpatizzanti, ma anche agli alpini che interverranno e che ringraziamo anticipatamente per la loro presenza, così come i mandellesi e gli abbadiensi che ci auguriamo partecipino numerosi) di osservare queste regole che abbiamo cercato di mettere in atto sin dall’inizio della pandemia”.

Il programma prevede uno spettacolo teatrale che sarà proposto nella giornata di venerdì 29 aprile in due momenti distinti: la mattina agli studenti delle scuole e in serata a tutto il pubblico interessato. Sabato pomeriggio, invece, si terrà la cerimonia ufficiale con un corteo e interventi delle autorità.

VENERDÌ 29 APRILE

ore 10.00 Rappresentazione dello spettacolo “Ritorneranno” presso il cinema teatro comunale “Fabrizio De André” di Mandello, rivolto agli studenti della Scuola Primaria di II grado e ai loro professori / in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Mandello del Lario

ore 21.00 Rappresentazione dello spettacolo “Ritorneranno” presso il cinema teatro comunale “Fabrizio De André” di Mandello / in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Mandello del Lario

“Ritorneranno” è uno spettacolo teatrale e musicale messo in scena dalla compagnia “Teatro Telaio” di Brescia e gode del patrocinio dell’Associazione Nazionale Alpini e della Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus. Il testo è scritto da Andrea Carabelli ed è tratto dai diari del beato don Carlo Gnocchi. La regia è di Andrea Carabelli. Il cast è formato da Andrea Carabelli e Matteo Tageste. Per maggiori e ulteriori informazioni sullo spettacolo è possibile collegarsi a: https://www.teatrotelaio.it/spettacolo.php?ritorneranno.

SABATO 30 APRILE