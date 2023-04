Grande festa per San Giorgio a Mandello: ecco il programma

Tante iniziative previste per tutta la giornata

Visite alla chiesa, incanto dei canestri, canti e musica accompagneranno le celebrazioni

MANDELLO – Cresce l’attesa per la festa di San Giorgio a Mandello: questo sabato 22 aprile si arricchirà di appuntamenti dedicati alla festa patronale, che cade il giorno immediatamente successivo.

L’intera manifestazione ruoterà intorno alla Chiesa di San Giorgio, incastonata sulla roccia e caratterizzata da una vista unica sul lago, subito accanto al Sentiero del Viandante, dove si terranno anche le celebrazioni della Santa Messa da parte di Don Fabio, parroco di Abbadia, parrocchia a cui appartiene l’edificio religioso, sebbene territorialmente il complesso faccia parte del Comune di Mandello.

Per conoscerlo più da vicino ci saranno visite per bambini e ragazzi, guidati da Francesco Betti, ma anche per adulti. In questo caso a illustrare le ‘perle’ della chiesa sarà il Prof. Roberto Pozzi. All’esterno tanti giochi da tavolo per bambini, ideati da Sandro Panzeri.

Non mancherà il tradizionale incanto dei canestri, così come tanta musica: a esibirsi ‘Piccole Perle Barocche’, Linda Spandri e ‘Banda Scala’.

Dall’apertura della manifestazione e per l’intera giornata presente la mostra dei prodotti, con lavori di cucito, quadri, dolci, marmellate, liquori, olio locale e tanto altro. Il ricavato delle vendite sarà destinato al restauro del ciclo di affreschi interno alla Chiesa.

PROGRAMMA