Mandello. Grande partecipazione al Cres in Giallo

All’edizione 2025 hanno partecipato ben 231 bambini

“Mandello in Giallo” ha permesso ai partecipanti di conoscere meglio il paese, un enigma dopo l’altro

MANDELLO DEL LARIO – Si è concluso ieri il Cres 2025, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale mandellese in collaborazione alla cooperativa Sineresi. Quest’anno al progetto, partito il 30 giugno, hanno partecipato 231 bambini e ragazzi della scuola primaria, dell’infanzia e secondaria.

Il tema dell’edizione 2025 è stato: “Mandello in Giallo – A caccia dell’enigma… tra il Lario e la Grigna!”. Il giallo, inteso come mistero: qualcosa di irrisolto che invita ad agire, a cercare, a scoprire. Un’occasione dunque per mettersi in gioco, attivarsi e partire alla ricerca di indizi esplorando lo stesso territorio mandellese.

Il tema è stato declinato in differenti modalità a seconda della fascia d’età. Per i gruppi dell’infanzia e della primaria, il punto di partenza sono state spesso le narrazioni ed gli albi illustrati che hanno guidato i bambini in giochi coinvolgenti e collegati alla storia.

Il gruppo è stato quindi chiamato a collaborare per risolvere la “missione” a loro affidata, attraverso prove ogni volta diverse. Alcune di queste si svolgevano presso le sedi, la Scuola Primaria Pertini e la Scuola dell’Infanzia Carcano, altre invece hanno richiesto l’esplorazione e la ricerca sul territorio. Tale aspetto ha permesso ai bambini di conoscere meglio il paese.

Mentre, per il gruppo della secondaria di primo grado, la proposta è stata centrata sul coinvolgimento relativo ad attività misteriose ed enigmatiche pensate per stimolare la collaborazione, l’ingegno e la capacità di risolvere gli enigmi.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti i collaboratori e gli animatori nonché tutte le associazioni e le attività del territorio che hanno permesso la creazione di una grande sinergia all’interno del paese: “Questa collaborazione ha permesso che questo centro estivo sia stato davvero speciale ed unico. Lo dimostrano i tanti ringraziamenti ricevuti da parte delle famiglie che si sono complimentate per questa esperienza. Bambini davvero felici di andare al Cres!”