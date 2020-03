Mandello, i negozi di alimentari che fanno servizio a domicilio

La lista degli esercizi alimentari di base che a Mandello svolgono servizio a domicilio

E’ il Comune a renderla pubblica per darne informazione ai cittadini

MANDELLO – Il Comune di Mandello ha reso noto e diffuso la lista delle attività di vendita di alimentari attive in paese che svolgono servizio di consegna della spesa a domicilio. Un’informazione che può essere utile ai cittadini, in particolare se anziani.

Alimentari:

– Ronchi di Genestaro (frutta e verdura) – Tel. n. 0341/732877

– Beloli Andrea (frutta e verdura) – Tel. n. 0341/701063

– Gastronomia in famiglia – Tel. n. 0341/703096

– Bottazzi Carlo – Tel. n. 0341/731123

– Gatti Andrea – Tel. n. 0341/731258

– La Bottega del Formaggio – Tel. n. 329/3887797

– Locatelli Giovanni Battista – Tel. n. 0341/730538

– Piscitelli Antonio – Tel. n. 3805250648

– il Fornaio di Segreto Marco – Tel. n. 0341/732095

– Frutteto snc di Brusadelli Giangiacomo (frutta e verdura) tel. 0341/733155

Moioli e Rizzi (acque, vini) – Tel. n. 0341/731124

Edicole:

Iarusso Valentina – Tel. n. 0341 735001

Cumbre di Conti Katia – Tel. n. 3334760706

via mail cumbre.ck@gmail.com – tramite la pagina Facebook CUMBRE

“Ringraziamo le altre attivita’ non essenziali che si sono proposte – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – ma per ora preferiamo veicolare soltanto le attivita’ alimentari essenziali, non di somministrazione. restano validi ed attivi i servizi di asporto e consegna a domicilio gia’attivi prima dell’entrata in vigore delle norme sul Coronavirus”