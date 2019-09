Mandello, i Sud Sound System chiudono con successo il Sonica Festival

Cala il sipario sul Festival musicale organizzato da Sonica Associazione

In tantissimi sabato sera per il concerto dei Sud Sound System

MANDELLO – Le note raggae e salentine dei Sud Sound System hanno chiuso il Sonica Festival, l’appuntamento musicale di Mandello del Lario promosso da Sonica Associazione con il patrocinio del Comune.

Il gruppo composto da Papa Gianni (Giovanni Rollo), Terron Fabio (Fabio Miglietta), Nandu Popu (Fernando Blasi) e Don Rico (Federico Vaglio) si è esibito sul palco di Piazza Mercato per il gran finale della tre giorni di musica cominciato giovedì 29 agosto, tra gli applausi e i cori dei numerosissimi presenti che hanno riservato al gruppo una calorosissima accoglienza.

Con il loro inconfondibile stile i Sud Sound System hanno coinvolto la folla proponendo i pezzi più amati del loro repertorio (immancabili ‘Le radici ca tieni’ e ‘Sciamu a ballare’), facendo cantare e divertire grandi e piccoli ma passando al pubblico anche messaggi di forte attualità.

La 15esima edizione del Sonica Festival si è riconfermata un grande successo, segnato quest’anno da ospiti internazionali come Omar Souleyman, artista siriano che ha calcato il palco venerdì sera anticipato dallo street drummer Dario Rossi. Giovedì sera invece l’esibizione dei Babbutzi Orkestar con i ritmi balkan. Nel mezzo buon cibo e birra, grazie ai tanti volontari dell’associazione, ed eventi collaterali come lo skate contest e animazione per i più piccoli.

L’appuntamento con il Sonica Festival torna il prossimo anno!

GALLERIA FOTOGRAFICA