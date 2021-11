Predisposto il calendario delle vaccinazioni contro l’influenza a Mandello per gli over 65

Collaborazione coi medici, si vaccina alla Sala Civica di Molina dal 22 novembre al 4 dicembre

MANDELLO – Come lo scorso anno, anche questo inverno la campagna vaccinale contro l’influenza a Mandello si svolgerà alla Sala Civica di Molina in via Dante che diventa dunque il polo vaccinale grazie alla collaborazione con i medici di famiglia operanti a Mandello, Lierna e Abbadia (Dr. Ariasi – Dr. Bordoli – Dr.ssa Capra – Dr. Fumagalli – Dr.ssa Lafranconi L. – Dr. Lafranconi M. – Dr. Mili – Dr. Missaglia – Dr.ssa Passini – Dr.ssa Zucchi).

La somministrazione del vaccino antinfluenzale, spiegano dal Comune di Mandello, sarà effettuata da lunedì 22 novembre a sabato 4 dicembre. La campagna è rivolta esclusivamente alla persone che hanno più di 65 anni di età (nati prima del 31.12.1956)

“Si raccomanda vivamente – sottolineano dal municipio – di presentarsi con abbigliamento comodo e adatto, per rendere agevole l’esposizione di una spalla, portare con se’ e fornire all’ingresso la tessera sanitaria, non accedere in presenza di febbre e/o sintomi influenzali”

Collaborano per la gestione degli accessi i volontari della Protezione civile e del gruppo Alpini.

IL CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI