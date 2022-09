In bilico le tradizionali luminarie e la pista di pattinaggio

MANDELLO – Sarà con tutta probabilità un Natale meno luminoso quello di quest’anno, per lo meno a Mandello, anche se non sarà difficile che altri paesi del territorio seguano il suo esempio. A tenere banco in questo momento infatti è il caro energia, che ha intaccato e sta intaccando tutti i settori, e non darà scampo nemmeno alle festività natalizie.

“Riteniamo irresponsabile spendere migliaia di euro in energia elettrica mentre si chiede alla popolazione di ridurre i consumi. Senza dimenticare che alcuni concittadini avranno difficoltà nel pagare le bollette – ha ribadito il sindaco Riccardo Fasoli -. Studieremo delle soluzioni alternative alle consuete luminarie per poter comunque dare luce al paese in un momento che per tutti, grandi e piccini, deve essere di gioia”.